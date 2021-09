Brandweerlieden teleurgesteld in Amoksi

Leden van het Korps Brandweer Suriname (KBS), togen gisteren naar het regeringsgebouw, om hun misnoegen te uiten over diverse zaken. De leden zijn onder andere teleurgesteld in de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi. Volgens hen had de minister na zijn bezoek in augustus aan de brandweer beloofd, zaken als het uniform, de voedingstoelage en de ziektekostenverzekering in orde te maken, maar tot op heden hebben zij niets van de bewindsman gehoord.

Gisteren tijdens een algemene ledenvergadering, besloten de leden om na afloop van de vergadering, naar het regeringsgebouw te gaan. De leden hoopten vicepresident Ronnie Brunswijk, te spreken, maar die was niet aanwezig. De leden eisten dat de vicepresident met spoed zou komen om hun problemen aan te horen. “Net als hoe ze naar ons toekwamen voor de verkiezingen, laten ze nu weer komen om onze problemen aan te horen en als ze niet naar ons willen luisteren, dan horen we die schel ook niet wanneer die gaat”, zei een van de brandweerlieden.

De leden dreigden het werk neer te leggen, maar kwamen hierop terug nadat aan hen werd meegedeeld, dat zij woensdag op gesprek kunnen komen bij de minister. Toen de ledenbij het regeringsgebouw waren, brak er brand uit bij een houtmarkt aan de Duisburglaan. De brandweer speelde wel in op deze situatie, omdat ze volgens hen hun verantwoordelijkheid kennen. Echter zal dat niet meer gebeuren indien hun belangen niet worden behartigd, gaven enkele leden aan.