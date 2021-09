Ambassade VS accepteert geen USD- biljetten ouder dan 2009

Aanvragers van een visa bij de U.S. Citizen Services, kunnen vanwege Surinaamse bankbeperkingen, geen coupures in Amerikaanse dollars accepteren die vóór 2009 zijn gedrukt. “Bovendien kunnen we geen versleten, gescheurde of beschadigde Amerikaanse dollarbankbiljetten van welk jaar dan ook accepteren. Als u van plan bent met Amerikaanse dollars te betalen, zorg er dan voor dat de bankbiljetten uit 2009 of later zijn en dat zij in goede staat zijn”, aldus de ambassade van de Verenigde Staten van Amerika in Paramaribo.