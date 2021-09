‘Zulke hoge coronacijfers niet eerder gehad, zorgmedewerkers compleet overwerkt’

COVID-19-sneltesten binnenkort mogelijk

Directeur Rakesh Gajadhar Sukul van Volksgezondheid, heeft gisteravond gedurende de COVID-19-persconferentie geaccentueerd hoe verontrustend de situatie in ons land is. De ziekenzorg maakt momenteel vreselijke tijden door. “Als we naar de coronacijfers kijken, stevenen we nu echt op een ramp af. Zulke hoge cijfers hebben we nog nooit gehad. Onze zorgmedewerkers zijn compleet overwerkt”, aldus de volksgezondheidsdirecteur.

Sukul verklaarde, dat dit komt, omdat er extreem veel ziekenhuisopnames zijn. “Zoals bewezen door de statistieken, gaat het meer om mensen die niet gevaccineerd zijn. Wilt u de samenleving helpen, dan moet u ervoor zorgen dat u niet in het ziekenhuis belandt”, benadrukte Sukul. Hij haalde als voorbeeld aan, dat als 500 mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus, en sommigen wat specialistische zorg nodig hebben, zullen zij dat nu niet kunnen krijgen, omdat de ziekenzorg dan overvol is en er geen middelen zijn. “Deze mensen konden gered worden, maar omdat de capaciteit er nu niet is om ze op te vangen, gaan ze niet gered kunnen worden”, verduidelijkte Sukul. Hij stelde echter, dat wij die capaciteit wel kunnen beïnvloeden, door ons zelf te beschermen en door zich te laten vaccineren. Momenteel beschikken de gemeenschap over vier verschillende merken vaccins, er bij alle vier vaccins, zijn twee prikjes nodig, alvorens je jezelf volledig gevaccineerd kan noemen. Sukul vertelde, dat wij deze vaccins gratis van de overheid krijgen. Volgens de Volksgezondheidsdirecteur, zal bij de vaccins ervoor gezorgd moeten worden, dat die niet verspild worden.

Ook vertelde Sukul, dat behalve het Outbreak Management Team, wij nu ook een Crisis Management Team hebben. “Er wordt aan alle ingekomen informatie gewerkt. Een verbetering is om coronasneltesten in te zetten”, zei Sukul. In vergelijking met een coronasneltest, laat het PCR-resultaat langer op zich wachten. De coronasneltesten die bereikbaar zijn, zijn testen met een heel hoge sensitiviteit en specificiteit.

“Dat wil zeggen dat de kans op een valse negatieve en of een vals positieve uitslag erg klein uitvalt, vooral als u kijkt naar de wachttijd en het effect daarvan”, stelde Sukul. Momenteel worden de sneltesten in de swabposten geïntroduceerd. “De regering doet haar uiterste best de communicatie te verbeteren, zodat mensen kunnen beseffen, hoe belangrijk het is om zich te laten beschermen”, aldus Sukul.