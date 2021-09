Surinaamse Brouwerij wordt importeur en distributeur van Johnnie Walker en Smirnoff

De Surinaamse Brouwerij is vanaf volgende week de exclusieve importeur en distributeur van de populaire whisky en vodka merken van Diageo. De Surinaamse Brouwerij N.V. zegt in een persbericht, dat zij er trots op is al meer dan 65 jaar onderdeel uit te maken van de Surinaamse samenleving. “Zoals bekend hebben wij de afgelopen jaren ons assortiment verder uitgebreid buiten bier om onze gewaardeerde klanten en consumenten nog beter te kunnen bedienen. Wij zijn zeer trots op dit partnerschap met Diageo en hiermee kunnen wij blijven b(r)ouwen aan een duurzame toekomst voor Surinaamse Brouwerij in Suriname!”, zegt Reinoud Ottervanger, Managing Director van de Surinaamse Brouwerij.

Uitbreiding met Diageo portfolio

Diageo is een wereldleider op het gebied van alcoholische dranken met een rijke collectie merken voor gedistilleerde dranken en bier. “Zij produceren meer dan 200 merken die worden geconsumeerd in meer dan 180 landen over de hele wereld. De welbekende merken in Suriname uit het portfolio van Diageo zijn onder anderen: Johnnie Walker, Ciroc, Baileys, Smirnoff, King George en Guinness”, aldus Ariëlle Djastro, Commercial Manager Diageo portfolio in Suriname.

“De Surinaamse Brouwerij N.V. wordt de officiële en exclusieve importeur en distributeur van Diageo producten in Suriname. Het portfolio sluit goed aan bij de andere merken van de Surinaamse Brouwerij N.V., zoals onze biermerken Parbo Bier, Heineken, onze laag tot geen alcoholhoudende dranken zoals Parbo Radler, Parbo Chiller, en recent toegevoegd Heineken 0.0 en Parbo Soda Water. Met de uitbreiding van ons portfolio zullen wij onze inspanningen blijven continueren op het gebied van bewustwording over verantwoord drinken en alcohol gebruik en zodoende blijven bijdragen aan duurzame ontwikkeling van deze segmenten.”