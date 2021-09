‘Begin direct met thuisisolatie na covid-test’

Dokter Diana Chan Jon Chu, lid van het thuisisolatieteam, zei gisteren op de COVID-19-persconferentie dat isolatie eigenlijk al begint vanaf het moment dat je het advies krijgt van je huisarts om te gaan testen of als je zelf het besluit neemt om een covid-test te doen. “Daarna moet je direct naar huis en je afzonderen van anderen. Sommige mensen gaan na de test winkelen of op familiebezoek, om daarna te horen dat ze positief getest zijn. Maar in al hun gedrag voordat ze het resultaat hebben gekregen, hebben ze wel de kans gehad om anderen bewust of onbewust te besmetten”, stelde Chan Jon Chu.

De arts adviseerde mensen die met anderen wonen die niet besmet zijn met covid, om zich ook binnenshuis aan de MoHanA-regels te houden: “Zet je mondkap op, houd afstand en was je handen regelmatig.’’ Chan Jon Chu zei dat het belangrijk is om gezond te eten. ‘’Als je positief bent, moet je primair ervoor zorgen dat je lichaam zelf kan vechten tegen covid. Eet gezond, ook al heb je geen eetlust of smaak. Als je niet eet, verzwak je je lichaam door een tekort aan voeding. Blijf voldoende drinken en fruit eten om vitamines binnen te krijgen, blijf in beweging en doe ademhalingsoefeningen, vooral bij mensen die problemen krijgen met ademhaling. Ga ook twee keer per dag ongeveer 15 minuten in de zon staan”, adviseerde Chan Jon Chu. Via de zon maakt het lichaam vitamine D aan. Deze vitamine is belangrijk voor stevige botten en zorgt ook voor een goede werking van de spieren en het immuunsysteem.

Volgens Chan Jon Chu kunnen patiënten hun klachten ook verminderen met medicijnen. Zij gaf aan geen problemen te hebben met het gebruik van huismiddelen. Bij lichamelijke verslechtering, moeten patiënten direct contact opnemen met de huisarts of de arts die hen monitort. “Men moet kortademigheid, blijvende koorts, veel hoesten en vermoeidheid, zo snel mogelijk melden, zodat de arts dit snel kan oppakken. Als de longen dagenlang vechten om te ademen, is het lichaam soms zo moe en het kan zijn dat je het niet meer haalt”, zei de arts.

Zij gaf aan dat ons land nu in een crisissituatie zit. Patiënten met zuurstofbehoefte zijn noodgedwongen in thuisisolatie, omdat de ziekenhuizen vol zijn. ‘’Vaccineren en het naleven van de MoHanA-regels zijn de enige manieren om de ziekenhuisopnames te verminderen’’, stelde Chan Jon Chu. Ziekenhuizen hebben geen plek mee, vandaar dat huisartsen patiënten thuis monitoren. Zij erkende dat het monitoren van patiënten in thuisisolatie inderdaad niet de specialisatie is van de huisarts. “Het is nooit zo geweest. Nu vangen we ze op, omdat er geen doorstroom is naar het ziekenhuis. Het is niet de ideale situatie, maar als het niet gedaan wordt, gaan de mensen dood”, aldus Chan Jon Chu.

door Priscilla Kia