MI-GLISS opent nieuw kantoorgebouw

‘Bedrijfsvoering en automatisering moeten naar hedendaagse standaarden’

Het Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatie Systeem (MI-GLIS), heeft gisteren officieel zijn nieuwe kantoorgebouw dat staat aan de Jaggernath Lachmonstraat, geopend. President Chandrikapersad Santokhi woonde de opening bij. Het staatshoofd zei dat met het openen van een nieuw kantoorgebouw, de kwaliteit van het personeel, de interne bedrijfsvoering en de automatisering moeten worden opgetrokken naar hedendaagse standaarden. ‘’We moeten alle overheidsinstanties op deze wijze ook gaan inrichten.‘’ De president benadrukte, dat als overheidsinstantie ervoor gewaakt moet worden dat niet alle energie wordt gestopt in de interne bedrijfsvoering, maar ook in het primaire proces. Volgens de president, is de regering van plan om meer taken toe te bedelen aan het MI-GLISS.

‘’Daar wil ik alvast op voorbereiden. We zijn bezig in het parlement met de discussies rond grondaanpassingen en grondbeginselen. We zij ook bezig met grondconventies. We hebben meer in petto en daarom wil ik ook dat MI-GLIS zich klaarmaakt voor die nieuwe uitdagingen die vanuit het centraal beleid van de regering zullen komen. Het is daarom van belang de automatiseringsgraad van de organisatie op te voeren”, benadrukte het staatshoofd. Volgens hem heeft de regering meerdere plannen met betrekking tot grondpolitiek en het genereren van inkomsten uit gronden en concessies. ‘’We zijn aangevangen met ons beleid om een beetje ordening te brengen.‘’

Santokhi benadrukte, dat een nieuw en mooi gebouw, pas mooi is als ook de interne bedrijfsvoering, automatisering en de kwaliteit van het personeel aangepast zijn aan de hedendaagse eisen van de samenleving. ‘’Niet alleen aan de samenleving, maar ook aan de internationale samenleving.”