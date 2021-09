Geen vrije bedden meer in Wanica ziekenhuis

Het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) is vanaf maart 2020, het ziekenhuis dat alle covid-patiënten opvangt. RZW-directeur Jason van Genderen, zei gisteren tijdens de COVID-19- persconferentie, dat er momenteel 50 covid-patiënten in het ziekenhuis liggen. “Voor nu kunnen we niet meer dan 50 patiënten opnemen. We hebben een capaciteit van 135 ziekenhuis behoeftige patiënten, maar helaas met het tekort aan personeel, kunnen we niet meer dan 50 personen opnemen, dus er zijn ook geen vrije bedden meer beschikbaar in RZW”, stelde Van Genderen. Dit geldt ook voor de Intensive Care van het ’s Lands Hospitaal: alle 8 bedden zijn bezet.

“Het personeel is moe en er is een gebrek aan personeel en medicatie. Het gaat niet alleen om de patiënt op een bed te krijgen, je moet ook monitoren. De vitale functies moeten constant gemonitord worden en het beleid wordt daarnaast ook bepaald door specialisten. Vanaf het begin van de pandemie zijn de specialisten nooit met vakantie of verlof gegaan, omdat er geen andere mogelijkheden zijn”, beschreef de directeur de situatie in het RZW. Suriname zit nu in een vierde covid-golf. In augustus waren in het RZW 222 patiënten opgenomen, waarvan 122 niet gevaccineerd waren, 8 volledig gevaccineerd en van 92 was de status onbekend.

Dit omdat niet alle patiënten willen aangeven of ze gevaccineerd zijn of niet.

Vanaf 1 september tot 16 september zijn 134 patiënten opgenomen waarvan 117 niet gevaccineerd, 11 volledig gevaccineerd en van 6 was de status onbekend. Volgens Van Genderen waren er artsen uit Cuba en Nederland die hielpen, maar die zijn weer vertrokken. Ook werd er gebruik gemaakt van de studenten van de COVAB, maar die moesten weer beginnen met de opleiding. ‘’Ook trekken veel verpleegkundigen weg. Er zal geprobeerd worden om met HR pulling weer personeel te krijgen om het probleem op te lossen.’’

Soenita Nannan Panday-Gopising, medisch directeur van het ’s Lands Hospitaal, drukte de samenleving op het hart zich te laten vaccineren en wees wederom op het hoge aantal niet-gevaccineerde personen dat nu in het ziekenhuis ligt. Volledig gevaccineerde mensen kunnen in het ziekenhuis belanden als ze lijden aan een of ander chronische ziekte. “Als één van de orgaansystemen niet in orde is, heeft dat weerslag op het immuunsysteem welke nodig is om tegen het virus te vechten.”

Zij deelde mee dat de varianten zich sneller verspreiden en riep de samenleving op zich te beschermen door zich te laten vaccineren en zich aan de MoHanA-regels te houden. Zij raadde mensen ook aan drukte te vermijden. “Het hoeft geen feest te zijn, maar elke gelegenheid waar grote groepen mensen bij elkaar zijn, is gevaarlijk. Als je iets gezelligs wilt doen, doe het binnen je eigen kring en eigen groep. Als het kan, laat eenieder gevaccineerd zijn”, stelde Nannan Panday.

door Priscilla Kia