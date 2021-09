Reeds 11 zwangere vrouwen overleden aan COVID-19

Het COVID-19-virus heeft dit jaar reeds van 11 zwangere vrouwen het leven geëist. Soenita Nannan Panday-Gopising, medisch directeur van het ’s Lands Hospitaal, heeft gisteren op een persconferentie aangegeven, dat zwangere vrouwen het te verduren hebben met covid en vooral met de deltavariant. “Ze hebben al een extra gewicht en volume. Als de longen aangetast worden, gaan ze sneller achteruit en komen ze sneller op de Intensive Care terecht, waar er nu geen plek is en de zwangeren eronder lijden”, zei Nannan Panday. De commissie Maternale Sterfte in Suriname had in 2020, het jaar dat de covid-pandemie begon, 12 gevallen van moedersterfte voor Suriname genoteerd waarvan 2 aan de gevolgen van covid overleden waren. Tot september 2021 zijn er al 20 gevallen van moedersterfte genoteerd, waarvan 11 aan covid. 9 van deze vrouwen zijn in juli en augustus overleden. “Het vaccin beschermt zowel de moeder als kind tegen zowel ernstige verschijnselen als de dood. Zwangere vrouwen kunnen zich laten vaccineren met het Moderna- of Pfizer-vaccin”, stelde Nannan Panday. Volgens haar zijn de sterfgevallen onder zwangere vrouwen ook gelinkt aan COVID-19, omdat sommige vrouwen waarschijnlijk uit angst voor het virus, prenatale bezoekjes hebben overgeslagen. Zij benadrukte dat het overlijden van de zwangere vrouwen niets te maken heeft met hun verzekerde status, omdat zo gauw als een zwangere in het ziekenhuis aankomt met een hulpvraag, zij meteen wordt geholpen. Volgens Nannan Panday kan het wel dat ze eerder twijfelde om te komen, omdat haar kaart bijvoorbeeld niet in orde is of vanwege de kosten die ze moet maken, ‘’maar zwangere vrouwen worden geholpen, ondanks de status van de verzekering of vaccinatie’’. Rakesh Gajadhar Sukul, directeur van Volksgezondheid, deelde mee dat een zwangere vrouw heel veel risico loopt om een ernstig verloop van de ziekte te hebben. “Zwangerschap is één van de risicofactoren om de ernstige gevolgen van de ziekte te ondervinden. We hebben helaas zoveel zwangere vrouwen verloren, maar we konden het kunstmatig voorkomen door vaccinatie. Niet alle zwangere vrouwen die geïnfecteerd raken met het virus komen te overlijden. Er zijn anderen die genezen, omdat ze op een natuurlijke manier bescherming hebben, maar op de kunstmatige manier kan je ook beschermd zijn door je te laten vaccineren”, aldus Gajadhar Sukul.

door Priscilla Kia