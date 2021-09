Horecapersoneel vraagt niet naar vaccinatiebewijs

“Het ministerie van Volksgezondheid gaat weer het initiatief moeten nemen om het aantal besmettingen in te dammen. De horeca had beloofd zich strikt te houden aan de vastgestelde protocollen, maar helaas is in de afgelopen periode, er vaker melding gedaan van restaurants en bars die zich niet houden aan de afspraken die waren gemaakt”, zegt de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadin, tegenover de krant.

Ook wij hebben vernomen dat in verschillende horecagelegenheden, gasten worden toegelaten zonder dat het personeel vraagt naar hun vaccinatiebewijs. Toen de horeca van de regering groen licht kreeg om op zaterdag 10 juli, haar (openlucht) terrassen weer open te stellen, was dit onder de voorwaarde dat medewerkers die direct in contact komen met de klanten, gevaccineerd moeten zijn (minimaal één dosis). Deze regel geldt ook voor gasten, ook zij dienen minimaal één keer gevaccineerd te zijn als zij een terras willen bezoeken. Naar verluidt, had de regering vooraf afspraken gemaakt met de horeca-eigenaren om bezoekers te vragen of zij in het bezit zijn van een vaccinatiebewijs.

Volgens bezoekers hielden verscheidene horecazaken zich in de eerste weken strak aan het protocol, waaronder het meten van de temperatuur van de bezoekers, het registreren van namen en ID-nummer en het vragen naar een vaccinatiebewijs. Maar nu zit de klad er behoorlijk in, diverse personen zeggen aan de krant, dat al enige tijd horecazaken de protocollen niet meer in acht nemen. Veel horecazaken vragen niet naar het vaccinatiebewijs en ook de temperatuur wordt niet gemeten. Volgens een bezorgde burger zal dit ervoor zorgen, dat het aantal besmettingen wederom verder zal oplopen.

73% positief

De regering is naar verluidt, aan het overwegen de maatregelen die tot doel hebben de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan, weer aan te scherpen. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft de afgelopen weken benadrukt, dat de handhaving en het beboeten van lockdown overtreders zou worden verscherpt, maar ondanks die waarschuwingen, lijkt het erop alsof burgers nonchalant zijn geworden met betrekking tot de maatregelen. Begin deze week was er sprake van een record aantal positief geteste personen. Van de 681 swabs die werden afgenomen, bleken 497 (73%) positief. Volgens een ingewijde bij het ministerie van Volksgezondheid, hebben de strikte maatregelen die waren doorgevoerd bewezen, dat indien deze nauwlettend worden gevolgd, het aantal besmettingen drastisch afneemt. Daarom overweegt de regering wederom deze maatregelen te implementeren. De afgelopen dagen lag het percentage positief geteste personen steeds boven 45%. Het percentage positieven moet volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), onder de 10% zijn om COVID-19 beheersbaar te kunnen houden. Deze maand zijn er ruim 4.200 mensen positief getest. De maand september is nog niet eens op de helft en er zijn bijna 50 mensen overleden aan de gevolgen van deze zeer besmettelijke ziekte. Ons land bevindt zich momenteel midden in de vierde golf die nu al meer levens heeft geëist dan de voorgaande golf.