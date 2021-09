American Airlines zal relatie tussen Suriname en VS versterken

De eerste vlucht van de Amerikaanse vliegmaatschappij American Airlines naar Suriname is een feit. De carrier heeft haar inaugurele vlucht vanuit Miami, Verenigde Staten van Amerika naar Paramaribo op dinsdag 7 september voltooid. Het vliegtuig is op de Johan Adolf Pengel International Airport te Zanderij geland.

Op de luchthaven werd speciaal hiervoor een ceremoniële plechtigheid gehouden. Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), ziet met deze ontwikkeling, de relatie tussen Suriname en de VS versterkt worden. Het vliegtuig landde na een reis van viereneenhalf uur op Surinaamse bodem. American Airlines, die voornemens is vijf keer per week naar Suriname te vliegen, is de eerste Amerikaanse luchtvaartmaatschappij, die non-stop vluchten naar Suriname aanbiedt. De minister toonde zich ingenomen met deze nieuwe speler. Hij sprak de hoop uit dat na de inaugurele vlucht, er nog meer zullen volgen. Volgens de bewindsman is Suriname op het juiste pad en is deze ontwikkeling in lijn met het beleid van de regering. “Elke organisatie die bijdraagt aan onze groei, is welkom in Suriname”, aldus de minister, eraan toevoegend dat de samenwerking tussen Suriname en Amerika, de toerismesector ten goede moet komen.

‘’Deze sector is namelijk het hardst getroffen door de COVID-19-pandemie’’, aldus de bewindsman. De minister zei dat American Airlines bekendstaat om haar ‘’authentieke Amerikaanse ervaring en breed netwerk, die beide voor Suriname betekenisvol zullen zijn’’. “Voor de toeristen uit Amerika zal het een Surinaamse belevenis zijn qua natuur, zakendoen en culinair”, aldus de bewindsman die de relatie tussen beide naties hierdoor versterkt ziet worden. Net als minister Jubithana is ook de Amerikaanse ambassadeur Karen Williams verheugd over deze ontwikkeling, die volgens haar zal zorgen voor een betere samenwerking zal komen tussen de twee landen. Ze sprak de hoop uit dat het makkelijker wordt om zaken te doen, hetgeen zal helpen de economie te bevorderen.

Directeur Vijay Chotkan van N.V. Luchthavenbeheer zei dat de luchthaven reeds voor 2016 gesprekken is gestart met diverse luchtvaartmaatschappijen om haar netwerk uit te breiden. De functionaris voelt zich voldaan dat de komst van American Airlines nu een feit is. Hij gelooft dat dit Suriname een heel mooie positie in de wereld geeft en dat het land verder bekendheid zal krijgen. “We hebben kunnen tonen dat we met de regering in het bijzonder het ministerie van TCT, hebben kunnen bewerkstelligen dat American Airlines geïnteresseerd is geraakt”, aldus directeur Chotkan.

Volgens hem zal niet alleen de luchthaven aan deze ontwikkeling verdienen, maar ook Suriname als land. De luchthavenfunctionaris ziet de toerismesector een extra impuls krijgen vanwege het aantal toeristen dat Suriname zal binnenkomen. Gezien de multiculturele Surinaamse samenleving verwacht de directeur ook een stijging van de vluchten. Hij legt uit dat Suriname zijn culturele diversiteit kan inzetten om meer toeristen en daarmee meer vluchten vanuit Amerika en andere landen aan te trekken. Chotkan: “Er zijn nu afspraken voor vijf vluchten per week, maar het kan best meer worden indien er behoefte daartoe is. We blijven werken om luchtvaartmaatschappijen binnen te halen en zodoende meer luchtvaartovereenkomsten te sluiten om de luchtbrug die nodig is naar Suriname verder te ontsluiten.”