Pfizer-vaccinatie nu ook mogelijk bij Regionaal Ziekenhuis Wanica

Het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) is gisteren begonnen mensen te vaccineren met het Pfizer-vaccin. Op de eerste dag van immunisatie in het ziekenhuis, zijn ruim 90 personen gevaccineerd. “Ouders gingen enthousiast met hun kind(eren) naar het ziekenhuis om zich te laten inenten, zodat ook zij beschermd zijn tegen de gevaren van het COVID-19- virus”, aldus algemeen directeur Jason van Genderen tegenover de lokale media. Daarbij hebben gisteren 80 personen de eerste prik met AstraZeneca gekregen en bij 77 mensen is de tweede prik gezet.

“We zitten nu middenin de vierde golf en we zijn blij, dat de samenleving nu vier keuzes heeft voor het nemen van een vaccin: AstraZeneca, Moderna, Sinopharm en nu ook Pfizer. We hopen dat hiermee men gestimuleerd wordt om zich te laten vaccineren”, benadrukte Van Genderen. Volgens hem valt er weer een stijging in de opnames in het ziekenhuis te merken en wordt het personeel weer onder zware druk gezet. “Er zal nu moeten worden gekeken naar hoe deze periode overbrugd zal moeten worden.

Maar de makkelijkste weg is natuurlijk jezelf te laten vaccineren, want behalve dat je jezelf beschermt, doe je dat ook voor de mensen om je heen. En help je ook het zorgpersoneel uit deze benarde situatie te komen”, aldus Van Genderen.

“Het stemt goed te zien, dat mensen wel bereid zijn zich te laten vaccineren”, zei Fauzia Poese, medisch directeur van het RZW. “Echter, als we kijken naar de mensen die zich laten vaccineren, dan missen we wél bepaalde groepen. In ons land hebben we zelfs de luxe te kiezen tussen de verschillende vaccins, dus laat dit een stimulans zijn om toch te gaan vaccineren. De oproep is eigenlijk voor eenieder om zichzelf zo snel als mogelijk te laten vaccineren, zodat we ook spoedig af kunnen zijn van COVID-19.

Voorbereidingen

Het RZW heeft snel voorbereidingen getroffen voor de komst van het Pfizer vaccin. Sinds het vaccin in Suriname is gearriveerd op 20 augustus, zijn de -80 graden vriezers ingezet voor de opslag. De voorbereiding en toediening is vlot verlopen. Elk vaccin heeft een aparte manier van voorbereiden en toedienen.

Hiervoor is er een teach-in en een tweedaagse training gevolgd. Wij waren vanaf het begin bezig met de opslagfaciliteiten, omdat Pfizer op een temperatuur van -70 graden moet worden opgeslagen en het RZW is momenteel één van de weinige plekken in Suriname met die opslagmogelijkheid.

Tot heden zijn er in Suriname reeds 357,386 prikken gezet.