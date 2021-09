Bedrijven kunnen met E-loket zelf CBB-gegevens klanten opvragen

Klanten van diverse bedrijven en instanties zullen binnenkort niet meer naar het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) hoeven te gaan om een uittreksel of nationaliteitsverklaring voor een bedrijf te gaan halen. Als bedrijven gebruikmaken van het e-loket, de nieuwe dienst van het CBB, kunnen zij zelf de gegevens van de klant opvragen en verifiëren. Het elektronische (e) loket werd vandaag op het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) gepresenteerd. Diverse bedrijven waaronder banken en verzekeringsmaatschappijen, hebben afgevaardigden gestuurd om de presentatie bij te wonen. Bedrijven kunnen het e-loket aanvragen door online een aanvraagformulier in te vullen met daarbij aangehecht een kopie van een geldig KKF-uittreksel van het bedrijf.

Na goedkeuring van de aanvraag sluit het ministerie een overeenkomst met het bedrijf voor de periode van één jaar. De aanvraag wordt steeds schriftelijk met wederzijdse overeenstemming met een jaar verlengd. Het bedrijf krijgt pas toegang tot de applicatie als voldaan is aan de licentie- en abonnementskosten. De licentiekosten bedragen SRD 1800 per jaar. De abonnementskosten zijn afhankelijk van het pakket dat het bedrijf kiest. Een bedrijf kan kiezen tussen pakket A voor 1000 verificaties, pakket B voor 3000 verificaties, pakket C voor 6000 en pakket D voor 9000 verificaties. De kosten zijn respectievelijk SRD 7500, SRD 19.500, SRD 36.000 en SRD 45.000. De gegevens die opgevraagd worden door het bedrijf, zijn gegevens die af te lezen zijn op een uittreksel of nationaliteitsverklaring. Een verificatie moet gezien worden als één uittreksel.

Bedrijven kunnen binnen een jaar meer verificaties aankopen als die op zijn. Als bedrijven eenmaal over het e-loket beschikken, is er geen limiet voor het aantal medewerkers dat in het systeem kan inloggen. Om aan de gegevens van de cliënt te komen, moet de medewerker het ID-nummer, geboortedatum en geslachtsnaam van de klant invoeren. Het is niet mogelijk om met een naam, de gegevens van een klant op te vragen. Dit is bewust als veiligheidsklep ingebouwd, zodat bedrijven niet toevallig de naam van een persoon hebben en de rest van de gegevens gaan opvragen. De applicatie is alleen bedoeld voor verificatiedoeleinden. Bedrijven die de overeenkomst tekenen, tekenen daarom ook een non disclosure agreement, die een geheimhouding verplicht stelt aan beide partijen.

BiZa-minister Bronto Somohardjo zei in zijn toespraak, dat hij bij zijn aantreden net als alle andere ministers voor hem, vele klachten heeft gehad over CBB. Vanuit het bedrijfsleven zijn er altijd verzoeken geweest naar een gemakkelijke manier om gegevens van klanten op te vragen. Volgens Somohardjo is de introductie van het e-loket nog maar het begin van acties om te werken aan het transformeren van het CBB. Per dag worden duizenden uittreksels aangevraagd. Met de introductie van het e-loket kunnen bedrijven klantgegevens zelf opvragen. Zo ontstaan er ook minder rijen bij de verschillende bureaus voor burgerzaken. CBB-directeur Anastatia Pokie, gaf aan dat het e-loket slechts een aanzet is tot de digitale dienstverlening die CBB wil verlenen aan de samenleving.

door Priscilla Kia