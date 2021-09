Verdachte ontkent betrokkenheid 400 kilo onderschepte cocaïne

De 31-jarige vrouw met een Dominicaanse nationaliteit, die vorige week werd aangehouden op verdenkingen van betrokken te zijn bij de zaak waarbij bijkans 400 kilo cocaïne werd onderschept in een woning in Paramaribo-Noord, ontkent op welke wijze dan ook betrokken te zijn bij dit misdrijf. Volgens haar, huurt zij slechts één ruimte in het huis. Ze verklaart, dat ze niets afweet van de drugs die in een busje in de garage werd gevonden. Bij een inval van de Rechercheurs van de Narcotica Brigade op 1 september in een woning in Paramaribo-Noord, werd de vrouw op het woonadres aangetroffen. Zij is hangende het onderzoek in verzekering gesteld. De eigenaar van het pand is tot op heden volgens meldingen spoorloos.