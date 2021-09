Melkboeren schakelen over op slachtvee

‘Inkorting op opkoopprijs rauwe melk meer dan zat’

De Melkveehoudersbond roert zich over de afkeurenswaardige werkwijze van de Melkcentrale Paramaribo (MCP). De voorzitter van de Melkveehoudersbond, Mukesh Ramlagan verklaart tegenover de krant, dat de melkboeren aanhoudend te maken hebben met inkortingen op de opkoopprijs van rauwe melk door de MCP. De boeren krijgen volgens Ramlagan, niet altijd aan de hand van de vastgestelde prijzen uitbetaald. ‘’Sommige boeren krijgen zelfs SRD 3 voor een kilogram rauwe melk. Terwijl de opkoopprijzen met ingang van juli 2021 zijn verhoogd van SRD 8 naar SRD 10”, benadrukt Ramlagan. De MCP geeft volgens Ramlagan, als reden, dat de opgekochte melk een lager vetgehalte heeft dan het gangbare. Echter zegt Ramlagan, dat zulks niet het geval is.

‘’Alles wordt gemeten, water- en vetgehalte, alvorens de boeren de levering doen. Maar pas als het op de uitbe-taling aankomt, krijgen de boeren te horen, dat de geleverde melk een te lage of niet het vereiste vetgehalte heeft.

Dit horen we al jaren van de MCP, maar er komt maar geen verandering. Als de melk niet aan het vereist vetgehalte voldoet, waarom neem je het in ontvangst om pas bij de betaling aan te geven, dat het niet van goede kwaliteit is. Indien de melk niet goed is, moet je hem retourneren‘’ De vereisten voor rauwe melk zijn minimaal 25% vetgehalte van de droogrest, die is gelijk aan een vetgehalte van tussen 2,8% en 3%. Echter hanteert MCP 3,3%. ‘’Dit is geen nieuw fenomeen, MCP doet dit al jaren. De boeren lijden steeds hieronder”, zegt Ramlagan.

Volgens Ramlagan, had de MCP eens bekendgemaakt, dat het van rauwe melk wenste af te stappen naar het gebruiken van melkpoeder. ‘’Ik weet niet of dat al geschiedt. Maar als dat zo mocht zijn, wordt niet alleen de melkboer benadeeld, maar ook de consument. Want die betaalt voor melkpoeder en water. En dit is ook de reden waarom de bond naar de vicepresident wil stappen. Want de Melkcentrale is destijds speciaal voor de melkboeren opgericht, je kunt de melkboeren niet plotseling uitsluiten. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt, maar men ziet daarvan af. Er moet een oplossing voor dit probleem komen”, aldus Ramlagan.

Afbouwen van melkproductie

Door de werkwijze van de MCP zegt Ramlagan, dat melkboeren aan het afbouwen zijn van hun melkproductie en leveringen. ‘’De meesten zijn aan het afbouwen, sommige zijn al overgeschakeld op slachtvee. Ze wilden dit niet graag, maar door de teleurstelling rest ze geen keus. De groep die zich nog bezig houdt met de melkproductie, wil volgens Ramlagan een brief aan de vicepresident richten. ‘’We willen de kwestie van de boeren nogmaals onder de aandacht van de regering brengen”, aldus Ramlagan.

-door Orsilia Dinge-