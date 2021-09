Hooghart ziet zich zelf nog steeds als CLO-voorzitter

Miskin stelt ultimatum voor overdracht

Onlangs is Michael Miskin bij enkele kandidaatstelling gekozen tot nieuwe voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO). Er was slecht één kandidatenlijst ingediend. De scheidende voorzitter Ronald Hooghart, had geen lijst ingediend, maar weigert Miskin te erkennen als nieuwe voorzitter van de CLO. Hooghart ziet zichzelf nog steeds als voorzitter en maakte dat gisteren ook duidelijk in het radioprogramma ABC Aktueel. Volgens hem zijn de verkiezingen gemanipuleerd. ‘’Ik ben vanaf 1999 voorzitter van CLO geweest. Men mag mij vervangen, maar ik heb graag dat het eerlijk gebeurt. Miskin heeft via een andere weg verkiezingen uitgeschreven. Het is een totaal grote fout om CLO te laten voor Miskin”, aldus Hooghart. Miskin heeft inmiddels een deurwaardersexploot gestuurd naar het woonadres van Hooghart, waarin Hooghart gesommeerd wordt alle zaken die aan de CLO toebehoren, over te dragen aan het nieuwe bestuur. Echter, Hooghart erkent noch Miskin als nieuwe voorzitter, noch het nieuw gekozen bestuur. Het interne conflict binnen de CLO heeft gemaakt dat er nog geen vertegenwoordiger van deze organisatie is voorgedragen in het tripartite overlegorgaan. Miskin zegt dat het nieuwe bestuur door de Assemblee van de Ledenraad gekozen is. Miskin stelt, dat alle zaken van de CLO dienen te worden overgedragen, zodat het nieuwe bestuur zijn werkzaamheden naar behoren kan uitvoeren.

Op Hooghart wordt een beroep gedaan, om zaken vóór 10 september 2021, over te dragen. Miskin verwacht van Hooghart een schriftelijk antwoord over de juiste datum en tijdstip van overdracht. Een afschrift van de brief aan Hooghart, is gestuurd naar Ravaksur.