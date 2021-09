Kinderen door ouders besmet met COVID-19

In de afgelopen twee weken van augustus zijn er meer dan 100 kinderen tussen 0 en 9 jaar positief getest op het coronavirus. Naar verluidt, is een groot deel van deze besmette kinderen afkomstig uit Paramaribo en hebben zij het virus opgelopen via een van hun ouders. “Er zullen wel meer kinderen besmet zijn, maar daar is nog geen melding van gemaakt”, zegt een kinderarts tegenover de krant. Tot nog toe zijn er geen kinderen die besmet zijn met het COVID-19-virus, opgenomen in een ziekenhuis. “Als een ouder besmet is, is de kans groot dat het hele gezin besmet raakt. Daarom ga ik ervan uit, dat er wel meerdere kinderen besmet zullen zijn. Lang niet iedereen gaat swabben”, aldus de kinderarts.

Kinderen nu pas getest

Naast de kinderen tussen 0 en 9 jaar zijn er ook ruim 200 tieners in de leeftijdsgroep van 10 en 19 jaar positief getest op het coronavirus. Deze kinderen zijn getest, omdat een van hun ouders al positief getest was op covid. Uit covid-data van het ministerie van Volksgezondheid is gebleken, dat meer jongeren nu positief getest worden, maar volgens de kinderarts komt dat, omdat kinderen nu pas worden getest.

“Voorheen werden alleen de volwassenen geswabbed op covid, maar nu worden de kinderen ook getest, waardoor je ineens een stijging zal zien. Het was altijd zo, dat kinderen COVID-19 konden krijgen, maar dat het verloop van het virus minimaal was bij hen”, aldus een arts.

Kinderen nog niet gevaccineerd

Volgens de minister van Volksgezondheid, Amar Ra-madhin, is het niet vreemd dat er meer jongeren be-smet zijn geraakt met COVID-19. ‘’De groep in de leeftijdscategorie tussen 12 en 18 jaar, heeft nu pas de gelegenheid om zich te vaccineren, en kinderen tussen 0 en 12 jaar kunnen wij he-laas nog niet vaccineren tegen het virus, omdat het onderzoek nog wordt ge-daan”, zegt Ramadhin. Hij stelt, dat er tot nu toe geen data zijn om zulke jonge kinderen te vaccineren tegen COVID-19, maar sluit niet uit dat er speciaal voor deze groep een ander vaccin wordt ontwikkeld.

Kinderen worden minder ernstig ziek

“Kinderen kunnen nog altijd sneller met corona besmet worden door volwassenen dan omgekeerd. Hun aantal volgt vooral het tempo in de maatschappij. Zij zijn niet besmettelijker dan volwassenen. Integendeel, ook niet nu de Deltavariant dominant is geworden”, aldus wetenschappers. Volgens data van het RIVM zijn er wereldwijd relatief weinig kinderen gemeld met COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Kinderen worden minder ernstig ziek en hoeven bijna nooit opgenomen te worden in het ziekenhuis. Over het algemeen geldt: hoe jonger het kind, hoe kleiner de rol bij de verspreiding van het virus. Dit geldt zowel voor de klassieke virusvariant als voor de meer besmettelijke virusvarianten die sinds eind vorig jaar circuleren. Wel is het zo dat alle leeftijdsgroepen bij de meer besmettelijke varianten het virus meer verspreiden dan bij de oude varianten.