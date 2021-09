Van Samson: ‘Bouterse had zijn woorden zorgvuldiger moeten kiezen’

VHP-parlementariër Cedric van Samson, heeft ex-president Desiré Bouterse, aangeraden om niet meer in het openbaar te spreken. ‘’Wanneer een gewezen president aangeeft, dat de onderwereld bereid is wapens van het Nationaal Leger in te leveren, maar het moet zonder juridische consequenties voor de persoon die de diensten gaat leveren, gebeuren, vraag ik mij echt af, hoe de wereld naar Suriname zal kijken‘’, zegt Van Samson in het radioprogramma ABC Actueel. Van Samson zegt, gevoeglijk te moeten aannemen, dat Bouterse banden heeft met de onderwereld. ‘’Ik adviseer hem niet meer publiekelijk te spreken. Bouterse had beter moeten weten hoe zich op te stellen‘’, zegt Van Samson.

Bouterse had tijdens zijn persconferentie aangegeven, dat de onderwereld zich georganiseerd heeft en bereid is de gestolen wapens terug te geven. Hij haalde toen aan, dat er van overheidswege geen echte actie wordt ondernomen de wapens uit de gemeenschap te halen.

‘’De dingen die president aanhaalt, zijn niet samenhangend en het maakt Suriname juist te schande. Ik begrijp de huidige minister van Justitie en Politie wel, wanneer die aangeeft, niet met de onderwereld te onderhandelen over wapens.” Van Samson noemt het gevaarlijk en vergaand, dat Bouterse een bepaalde etnische groep koppelt aan de wapendiefstal. De ex-president is met zijn uitspraken volgens Van Samson, bezig een hele grote groep tegen elkaar op te hitsen. ‘’Niet alle mensen van die groep houden zich daarmee bezig, dus je kunt niet generaliseren.” Als gewezen president had Bouterse volgens Van Samson, zijn woorden zorgvuldiger moeten kiezen.