Wapens bij onbevoegden vormen gevaar voor samenleving

‘Bouterse moet niet alleen verwijten maken, maar verantwoordelijkheid nemen’

Minister Krishna Mathoera van Defensie, stelde gisteren op een persconferentie, verrast te zijn geweest, toen zij geconfronteerd werd met de affaire rond de gestolen wapens, die thuis waren ondergebracht bij ex-president Bouterse. “Voor mij was de aangifte inderdaad een verrassing, omdat ik niet wist dat er wapens opgeslagen lagen in een speciaal wapendepot bij Bouterse thuis.” Elk wapen dat niet in handen is van het Nationaal Leger, maar in handen van onbevoegden, vormt volgens Mathoera, een gevaar voor de samenleving. Op 23 juni 2021 is er aangifte gedaan bij de militaire politie, ter zake diefstal van wapens en munitie uit de wapenkamer van de ex-president. Mathoera vertelde dat er een onderzoek is gepleegd bij alle afdelingen en diensten waar de wapens zich zouden kunnen bevinden. Mathoera zei, dat na haar aantreden, ze een overzicht van de wapens heeft opgevraagd, waarbij op een lijst de wapens stonden die het Nationaal Leger (NL) in zijn magazijn heeft, en wapens die uitgeleend waren aan diensten als de Nationale Veiligheidsdienst, de politie etc. “We waren eigenlijk al in een proces, te achterhalen bij wie de wapens waren, die niet in het magazijn van het NL zijn”, stelde de defensieminister. Vervolgens verduidelijkte Mathoera, dat het Openbaar Ministerie (OM) het strafrechtelijk onderzoek nog steeds pleegt. Er is aangifte gedaan over de wapendiefstal, waar die wapens liggen, en als Bouterse over die informatie beschikt, dan zal hij volgens Mathoera, zijn verantwoordelijkheid moeten nemen, en zich als een leider op dienen te stellen door de gegevens te deponeren bij het OM, zodat die dan actie kan ondernemen. “Bouterse moet het niet alleen zeggen en verwijten maken, maar moet zijn verantwoordelijkheid nemen”, benadrukte Mathoera.

De minister stelde, dat het heel belangrijk is, dat dit soort dingen nooit meer gebeuren. Het belang van Suriname vereist, dat we zo snel mogelijk de wapens binnen krijgen. Militaire wapens behoren bij militairen te zijn en ofschoon er procedures zijn, is gebleken dat men zich niet heeft gehouden aan deze procedures. Vanwege de commissie is er dus voorgesteld om wet op het Nationaal Leger, ten aanzien van het beheer van wapens, te wijzigen. “De commissie heeft aanbevolen het Artikel 6 lid 1 en 2 te schrappen. Het beleid zal dus aangescherpt worden”, aldus Mathoera.