COVID-19 epidemiologische situatie:

Dagelijks aantal positieven in Suriname kan verder oplopen

Doordat de vaccinatiegraad laag is in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied, zien veel landen een snelle toename van COVID-19-infecties. In het Caribisch gebied meldden Saint Lucia en Puerto Rico hoge percentages nieuwe infecties, terwijl Jamaica het hoogste aantal covid-sterfgevallen ooit doormaakt. Covid-uitbraken nemen toe in meerdere Midden-Amerikaanse landen, vooral Costa Rica en Belize. In Zuid-Amerika nemen de infecties over het algemeen af, maar zijn er wel enkele uitzonderingen: in Suriname is de transmissie voor de vierde opeenvolgende week gestegen, terwijl in Venezuela de besmettingsgevalen zich stabiliseren. Woensdagavond meldde in Suriname, het dashboard 306 nieuwe gevallen en vier doden op de eerste dag van september. Van de 726 swabs die werden afgenomen, waren 420 negatief. Van de geteste mensen was 42,1% positief. Het percentage positieven moet volgens de normen die gehanteerd worden door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), onder de 10% liggen. Zowel minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid als BOG-directeur Radjesh Ori, vindt de covid-situatie in het land “onaangenaam”. Ori zei dat de verwachting is, dat het dagelijks aantal positieven zelfs verder kan oplopen.

Crisis in Haïti

De situatie in Haïti is nu zeer onvoorspelbaar en onzeker. Het land is door het coronavirus ook een zeer hoog risicogebied. Ook zijn door de aanhoudende crisis in Haïti, waar op 14 augustus een aardbeving plaatsvond, de meeste ziekenhuizen overbelast en daarbij zijn veel gezondheidsfaciliteiten beschadigd. Er zijn gewonde personen die gezondheidscentra of ziekenhuizen niet kunnen bereiken. De PAHO heeft 27 ton medicijnen ingezet, evenals verschillende specialisten, ter ondersteuning van de veldcoördinatie, epidemiologische surveillance, coördinatie van gezondheidsclusters, noodprojecten, logistiek en EMT-coördinatie. De PAHO werkt ook nauw samen met het ministerie van Volksgezondheid en de Bevolking van Haïti, om zo de internationale hulp te helpen coördineren. Haïti heeft meer medisch personeel, medicijnen en medische benodigdheden nodig, zoals anesthetica en orthopedische benodigdheden voor de gewonden. Een andere behoefte is psychosociale ondersteuning voor zorgpersoneel en de mensen die door deze aardbeving zijn getroffen.