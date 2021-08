Alsgevolg van de hevige regenval en windstoten vamiddag rond half 6, is er enorme schade ontstaan aan het dak van de Congreshal. Het is maar te hopen dat de brandweer snel ingrijpt om ook schade aan de losgeraakte dakplaten kunnen nu gemakkelijk omlaag komen. Zo ziet het dak van de Congreshal aan het Onafhankelijkheidsplein er nu uit. Het is te hopen dat de overheid snel tot reparatie overgaat om de schade van de hal te beperken. De brandweer is poolshoogte komen nemen maar greep niet in.