Negatief advies gegeven voor naamsverandering Afobakaweg

De stichting Kela Kie Poedja heeft onlangs het verzoek gedaan om de naam Afobakaweg te wijzigen en de weg te vernoemen naar ingenieur Rajkoemar Ramdin, die de eerste Surinaamse General Manager van Suralco en Vicepresident van Alcoa is geweest. Het verzoek is vorig jaar november schriftelijk gedaan aan minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken om de Afobakaweg te veranderen in de Ir. Rajkoemar Hendrik Ramdinweg. Het verzoek stuit op veel protest van vooral de Marrongemeenschap. Minister Somohardjo zei afgelopen vrijdag in het parlement, dat er negatief is geadviseerd over de naamsverandering van de Afobakaweg, maar dat de stichting wel de kans is gegeven om een andere plek aan te wijzen.

Somohardjo legde uit dat er voor het vernoemen van een straatnaam een procedure gevolgd moet worden. Hij gaf aan dat als er een verzoek is tot het veranderen van een straatnaam, het verzoek op het bureau van de BiZa-minister komt, die het vervolgens doorgeleid naar de Commissie Straatnamen die bestaat uit vertegenwoordigers van BiZa, de directeur van het CBB, het hoofd van de afdeling Huisnummering en Straatnaamborden van het CBB, een vertegenwoordiger van het Kabinet van de President, een vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie en Politie, een vertegenwoordiger van het ministerie van Openbare Werken, een vertegenwoordiger van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Sport, een vertegenwoordiger van Surpost, een historicus en een secretaris aangewezen door de BiZa-minister.

De commissie vergadert een keer per week. “Bij het toekennen van straatnamen wordt de Surinaamse entiteit zoveel mogelijk gehanteerd met name onze cultuur, geschiedenis, natuur, land en volk. Aan de hand van ingekomen verzoeken wordt een oriëntatie al naar gelang omstandigheden gedaan door de afdeling Huisnummering en Straatnamen, waarbij burgers en of andere belanghebbenden worden gehoord. De verkregen informatie bij deze oriëntatie wordt vastgesteld in een verslag door de afdeling Huisnummering en samen met een verzoekschrift doorgeleid naar de commissie. Met inachtneming van voorgenoemde wetgeving, kan er positief of negatief worden geadviseerd ten aanzien van het voorstel. In het geval van Afobakaweg is er negatief geadviseerd”, aldus Somohardjo.