Studenten Cuba tasten nog altijd in het duister

De Surinaamse studenten die zich al ruim drie jaar in Cuba bevinden voor studie, hebben zeker twee jaren geen geld ontvangen van hun studiebeurs. Met het ministerie van Onderwijs sloten de studenten een overeenkomst voor financiering. Na afronding van hun studie, zullen de studenten worden ingezet in de medische sector, alwaar zij de financiering aflossen. Echter hebben de studenten al ruim twee jaar geen geld ontvangen. De minister van Financiën, Armand Achaibersing, zou hebben beloofd, de overmaking te doen, maar gaf aan, dat het niet zo gemakkelijk gaat, gezien overmaking naar Cuba te wensen overlaat. “Er is nog steeds niets voor ons overgemaakt. We weten ook niet hoelang het nog zal duren”, verklaarde één van de studenten tegenover de krant.

Volgens de student starten zij volgende week met een nieuw college jaar, maar hebben zij heel wat zaken nog niet kunnen aanschaffen. “We krijgen via derden te horen dat de overmaking niet lukt, en dat iemand van de Surinaamse ambassade in Cuba zal afreizen en het geld zal meenemen, maar verder horen wij niets van de Surinaamse overheid. We hadden ook gevraagd voor een mogelijkheid dat onze ouders spullen konden sturen. Ook dat is niet gelukt”, zei de student.

De student liet verder weten dat er inderdaad een groep is die op kosten van de vicepresident, Ronnie Brunswijk, studeert. Deze studenten blijken geen problemen te hebben met het ontvangen van hun gelden. “Misschien dat de overheid informatie kan inwinnen bij de vicepresident over hun betalingsbeleid. Nu lijken we op bedelaars, terwijl we keihard het gestorte bedrag terug zullen betalen”, aldus de student.