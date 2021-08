Bouterse wederom veroordeeld tot 20 jaar cel

De verzetzaak van de hoofdverdachte in het 8 Decemberstrafproces, ex-president en NDP-voorzitter Desiré Bouterse, stond vandaag weer op de rol. Bouterse was niet aanwezig, hij had zich ziek gemeld. De zitting heeft heel kort geduurd. De Krijgsraad onder leiding van president Cynthia Valstein-Montnor, concludeerde, dat er geen nieuwe feiten naar voren zijn gekomen. Bouterse werd in verzet tot twintig jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het medeplegen van moord op vijftien personen op 8 december 1982. Hiermee is het verstekvonnis door de Krijgsraad bevestigd. Er is geen gevangenneming gelast. Bij de vorige zitting stelde de Krijgsraad de zaak uit tot vandaag voor uitspraak. Bouterse werd eerder door dezelfde samenstelling van rechters – Valstein-Montnor, Suzanne Chu en Rewita Chaterpal – op 29 november 2019 veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf.

Irvin Kanhai, raadsman van Bouterse, deelde eerder mee, dat hij beroep zal aantekenen tegen het vonnis. Zowel Kanhai als Bouterse was niet aanwezig op de zitting. Eerder had Kanhai gezegd, te verwachten dat het eerdere vonnis vandaag bevestigd zou worden. De Krijgsraad deelde mee, dat de verdediging van Bouterse binnen 14 dagen hoger beroep kan aantekenen.

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden, zegt dat de behandeling van de zaak in verzet ‘’super vlot’’ is gegaan. ‘’De Krijgsraad heeft heel kort aangegeven, hoe het verloop van de behandeling in verzet is gegaan.

Zowel het Openbaar Ministerie, de auditeur-militair als de verdediging, hebben gepersisteerd bij hun eerdere verklaringen. Vanwege het feit dat Bouterse zich beroepen heeft op zijn zwijgrecht, was het niet mogelijk om de zaak in verzet inhoudelijk te behandelen”, aldus Essed. Hij haalde aan dat de Krijgsraad nadrukkelijk de conclusie heeft getrokken, dat het in verzet komen een oneigenlijk gebruik is van het rechtsmiddel. ‘’Het vonnis welke op 29 november 2019 uitgesproken was, is vandaag bekrachtigd. De gevangenisstraf van twintig jaar is overeind. Het zal geen lange weg zijn, omdat indien Bouterse zich nu op zijn zwijgrecht beroept, hij dat ook in hoger beroep zal doen. Ik zie geen redenen om aan te nemen, dat hij in hoger beroep verklaringen zal afleggen, daarom verwacht ik dat het hoger beroep bijzonder snel zal zijn afgewikkeld.” Over een mogelijke gevangenneming zegt Essed: ‘’U mag wel verwachten, dat het wel gebeurt.’’