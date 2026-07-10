JIT onderschept 1.600 kilo drugs op Surinamerivier

Het Justitieel Interventie Team (JIT) heeft vrijdag een zogenoemd low profile vessel (LPV) onderschept op de Surinamerivier, waarbij ongeveer 1.600 kilogram verdovende middelen is aangetroffen. De actie vond plaats nabij de Jules Sedney Haven op basis van informatie die was verzameld en geanalyseerd door de Counter Narcotic & Terrorism Intelligence Unit (CNTI) van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV).

Na de onderschepping op het water werd het vaartuig samen met de opvarenden overgebracht naar de steiger van de Kustwacht/MAS. Daar volgde een gezamenlijke controle door het JIT, de CNTI en de Kustwacht.

Bij de grondige doorzoeking van het vaartuig werd in een verborgen ruimte een grote hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen met een totaalgewicht van circa 1.600 kilogram.

Alle negen opvarenden, die allen de Ghanese nationaliteit hebben, zijn direct aangehouden. De autoriteiten hebben de verdachten overgebracht voor verder onderzoek.

Het onderzoek naar de herkomst van de drugs en de mogelijke betrokkenheid van andere personen of organisaties wordt voortgezet. Het Openbaar Ministerie sluit verdere aanhoudingen niet uit.

Volgens het Openbaar Ministerie blijft de aanpak van transnationale georganiseerde criminaliteit een belangrijke prioriteit. Daarbij wordt benadrukt dat Suriname geen veilige uitvalsbasis moet zijn voor buitenlandse criminelen of internationale criminele netwerken.