CBvS en banken bespreken volgende CFATF-evaluatie

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft op maandag 6 juli, een voorlichtingssessie gehouden voor bestuurders en leden van de raden van commissarissen van de commerciële banken. Tijdens de bijeenkomst stonden de internationale anti-witwasverplichtingen en de verdere ontwikkeling van het bankresolutieraamwerk centraal. De informatiesessie had als doel de bankensector te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van financieel toezicht en de gezamenlijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit internationale standaarden en nationale wetgeving. Daarnaast bood de bijeenkomst ruimte voor kennisuitwisseling en discussie over de uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd.

De eerste presentatie werd verzorgd door Shakuntala Gangadin-Algoe, hoofd Financiële Integriteit bij de CBvS. Zij ging in op de afronding van de vierde evaluatieronde van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) en de voorbereidingen op de vijfde evaluatie.

Volgens Gangadin-Algoe heeft Suriname de afgelopen jaren belangrijke vooruitgang geboekt bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Zij benadrukte dat verdere inspanningen noodzakelijk blijven om volledig te voldoen aan de internationale normen van de Financial Action Task Force (FATF). Daarbij wees zij erop dat een blijvende politieke inzet essentieel is voor de uitvoering van de aanbevelingen van de CFATF. De tweede presentatie werd verzorgd door CBvS-consultant Olav Scholten. Hij gaf een toelichting op de werkzaamheden van de Bank Resolutie Unit (BRU) en de verdere uitwerking van het resolutiebeleid op basis van de Wet Herstel en Afwikkeling van Kredietinstellingen. Dit beleid is bedoeld om problemen bij banken ordelijk af te wikkelen en de stabiliteit van het financiële stelsel te beschermen.

Na de presentaties volgden twee paneldiscussies, waarin deelnemers vragen konden stellen en van gedachten wisselden over de verdere versterking van de financiële sector. Aan het panel namen onder anderen Waldo Halfhuid en Ashna Kamta, beiden directeur van De Surinaamsche Bank, evenals André Henry, voorzitter van de Bank Resolutie Unit, deel.

De Centrale Bank benadrukte het belang van een voortdurende dialoog met de financiële sector. Volgens de Bank draagt een intensieve samenwerking bij aan een sterker toezichtskader en een stabieler financieel systeem. De CBvS sprak haar waardering uit voor de brede deelname van de bankensector en voor de bijdragen van de sprekers en panelleden aan de bijeenkomst.