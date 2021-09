Hoe verzin je het onder de huidige omstandigheden, waarbij het een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid betreft, dat we nu reeds te maken hebben met de Deltavariant van het COVID-19-virus, de chartervluchten met Haïti, per heden en wel één keer per week te hervatten met de luchtvaartmaatschappijen Fly Always en SLM. Haïti, een eiland dat voor de zoveelste keer is getroffen door onheil, dit keer door een aardbeving, maar wél te maken heeft met 20.833 covid -besmettingen en een totaal haperende vaccinatiecampagne tegen deze ziekte. Humanitaire hulp verlenen aan het ernstig getroffen eiland, is volkomen begrijpelijk, als we daar de mogelijkheid voor zouden hebben, maar chartervluchten wederom organiseren en daarmede mensenhandelaren en mensensmokkelaars een open deur gunnen, slaat nergens op, vooral omdat we heel goed weten, dat de passagiers uit dat land, Suriname zullen gebruiken als springplank om in Frans-Guyana onder te duiken. De zogeheten menselijke luchtbrug twee keer per week inzetten, onder het mom van humanitaire overwegingen, is een drogreden om een aantal figuren wederom met de mensenhandel, in de gelegenheid te stellen, grof geld te verdienen. Dat men schermt met een PCR-test voor de passagiers uit het eiland, slaat werkelijk nergens op, omdat men binnen deze regering heel goed weet, dat deze testbewijzen op een zeer corrupte wijze op het eiland te verkrijgen zijn. De ambassadeur Antoine Joly van Frankrijk hier ter stede, wees er in het verleden reeds op, dat in Frans-Guyana Haïtianen die via Suriname het Franse departement illegaal waren binnengekomen, over deze valse PCR-testbewijzen beschikten, die allemaal door één arts in Port Au Prince waren verleend. De regering weet heel goed, dat Haïti het slechtste vaccinatieprogramma heeft op dit halfrond en dat met een bevolking van meer dan 10 miljoen mensen, nog niet eens 1 procent van de bevolking is gevaccineerd. Eisen dat Haïtiaanse passagiers op de chartervluchten over geldende vaccinatiebewijzen van 2 prikken moeten beschikken alvorens naar ons land te kunnen reizen, betreft een voor-de-gek-houderij. De indruk bestaat daarom wederom, dat bepaalde lieden, die gelieerd zijn aan deze regering uit de particuliere sector en lieden uit de publieke sector, hun belangen zwaarder wegen dan de gezondheid van de algehele gemeenschap, en dat men hierdoor zelfs het risico wenst te nemen, meerdere besmettingen in dit land te introduceren, omdat zaken voor bepaalde mensen zeer lucratief zijn. Voorheen is reeds bewezen dat een corrupte Haïtiaan binnen de particuliere sector, betrokken was bij de mensenhandel en smokkel en tonnen aan dollars op deze Haïtiaanse economische vluchtelingen verdiende. In ieder geval staat het voor ons vast, dat Parijs en Cayenne, absoluut niet gelukkig zullen zijn met deze opendeurpolitiek, die dit kabinet wederom voert en dan in het bijzonder met Brazilië en Haïti. Van Brazilië kan nu tenminste gesteld worden, dat de regering van dat land doende is full-speed te vaccineren en dat 25 procent van de bevolking al geprikt is. Van Haïti kan dat absoluut niet gezegd worden, er is naar verluidt zelfs sprake van een ingestort zorgsysteem. De Fransen zullen zeker om opheldering vragen aan onze regering, wat dit nu weer te betekenen heeft. We moeten er niet vreemd van op kijken als de Fransen de grens met ons land sluiten en wederom zwaar gaan patrouilleren, om zo te voorkomen, dat er niet wederom een stroom van Haïtianen op illegale wijze hun grondgebied betreedt. Wij zijn ervan overtuigd dat de zaak wederom uit de hand zal lopen, gezien de corruptie en vriendjespolitiek, zowel in Haïti als in ons land.