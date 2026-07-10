VES: ‘Uitspraken vicepresident over staatsschuld niet correct’

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) stelt in de editie van VES-Inzicht van mei 2026, dat de uitspraken van vicepresident Gregory Rusland over de ontwikkeling van de Surinaamse staatsschuld, niet overeenkomen met de officiële cijfers van het Bureau voor de Staatsschuld. Tijdens een ontmoeting met de media in mei, weersprak Rusland dat de staatsschuld met meer dan USD 700 miljoen zou zijn toegenomen. Dat bedrag was eerder door de VES genoemd op basis van gegevens uit een rapport van het Bureau voor de Staatsschuld.

Volgens de vicepresident heeft de regering weliswaar voor USD 1,8 miljard geleend, maar zijn tegelijkertijd diverse oude schulden afgelost. “Het gaat om wat we netto hebben geleend, en dat is 180 miljoen”, verklaarde Rusland. Hij herhaalde volgens de VES tijdens hetzelfde interview, driemaal dat de staatsschuld netto slechts met USD 180 miljoen was gestegen.

Echter, uit de gepubliceerde cijfers van het Bureau voor de Staatsschuld blijkt volgens de VES, dat de totale staatsschuld in de afgelopen negen maanden niet met USD 180 miljoen, maar met ongeveer USD 760 miljoen is toegenomen.

De vereniging vraagt zich af, waarom de vicepresident onjuiste informatie aan de samenleving heeft verstrekt. Daarbij werpt de VES de vraag op of Rusland de rapporten van het eigen overheidsapparaat niet kent, verkeerd is geïnformeerd of de bevolking bewust heeft misleid. De VES benadrukt dat transparantie essentieel is voor goed bestuur en verwijst daarbij naar het Surinaamse gezegde: ‘Yu kan kibri yu granma, ma yu no man kibri eng koso koso’ (Je kunt je grootmoeder verbergen, maar niet haar hoest). Volgens de vereniging is een correcte publieke toelichting op de cijfers noodzakelijk en is de vicepresident het aan de samenleving verplicht, eventuele onjuistheden recht te zetten. Bron: VES-Inzicht, mei 2026, op basis van cijfers van het Bureau voor de Staatsschuld.