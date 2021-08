SURINAME FIRST

Er is een hele heisa ontstaan na de terugkeer van president Santohi uit Guyana, nadat een Guyanese krant zou hebben gemeld, dat ons staatshoofd aan zijn ambtgenoot in Georgetown zou hebben toegezegd, vele tientallen visvergunningen te zullen verstrekken aan Guyanese vissers om in onze territoriale wateren te vissen en vermoedelijk zich ook in onze binnenwateren te begeven. Wat er tot in details met de Guyanezen is besproken en wat de toezeggingen allemaal hebben ingehouden, weten we niet, maar wat wel duidelijk is, is dat Suriname binnen de vissector aan opschoning wenst te doen en corrupt verkregen visvergunningen onder de loep wenst te plaatsen en foute zaken wenst te corrigeren. Hoe het ook zij, de Surinaamse regering heeft de verantwoordelijkheid eerst aan onze eigen mensen te denken binnen deze sector en er zeker voor te waken dat we niet overgaan tot overbevissing door tal van vreemdelingen met of zonder vergunning, in onze wateren toe te laten. Wij van Keerpunt, weten al jaren dat er op grote schaal is gerommeld met visvergunningen en dat politieke vriendjes van opeenvolgende regeringen in aanmerking zijn gekomen voor deze toezeggingen en nimmer over een visvaartuig beschikten. De vergunning werd vervolgens onderverhuurd aan Guyanezen die wel over een boot beschikten en dan de gelegenheid kregen, hier de zaak te plunderen. Niemand moet Keerpunt komen wijsmaken dat Guyanese vissers al hun vis hier afdragen, want dat is een aperte leugen. Waarom zou een Guyanese regering zich anders beijveren om visvergunningen voor Guyanezen van de Surinaamse regering af te dwingen? Sinds jaar en dag wordt er in de vissector hier en in Guyana, op grote schaal gerotzooid en verdienen bepaalde figuren bakken geld en vaak nog in US-dollars. Dat de Guyanezen nu ineens meer visvergunningen willen hebben, is een indicatie dat de visgronden in Guyana vrijwel uitgeput zijn en dat men daarom oostwaarts wenst te trekken. De Surinaamse en Frans-Guyanese visgronden zijn daarbij voor hen hoogst interessant en aantrekkelijk. Wat men ook beoogt, is meer visafzet in Guyana, omdat door de opleving van de Guyanese economie, er meer verdiend kan worden met vis die in de buurlanden wordt geplunderd. Ook kan er nu meer harde valuta in Guyana met vis verdiend worden en daar focust men zich op. Er zit veel geld in visexport en daar moeten Surinamers meer bewust van worden. AlsĀ wij meer verwerkte visproducten in de VS afzetten, kunnen wij ook dollars verdienen. We hebben de Guyanezen daar helemaal niet bij nodig en dat moet ook dit kabinet heel goed gaan inzien. Suriname heeft veel vreemde valuta nodig en die kunnen ook verdiend worden met de visexport. Het is daarom van belang dat we de zaak nog professioneler gaan aanpakken ten voordele van ons eigen land. Het geplunder moet afgelopen zijn en juist daarom moeten we niet overgaan tot de vermeerdering van Guyanese visvergunningen. We moeten eens een keer goed voor onze eigen mensen en land gaan zorgen en de vreemdeling op de tweede en misschien zelfs derde plaats, positioneren.