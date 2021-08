WAAROM STROOMVERHOGING ALS 70% WORDT OPGEWEKT DOOR BROKOPONDO KRACHTCENTRALE?

Veel mensen hebben op sociale media hun misnoegen geuit over hun nieuwe stroomrekening. Sommigen begrijpen de hele aanpassing niet en moeten ineens een bedrag betalen, dat bijna 3 keer het normale tarief is dat men gewend was te betalen. Deze mensen geven ook aan, dat zij niet weten hoe ze de verhoogde rekeningen zullen betalen. De meeste mensen die rond de SRD 200 in juli betaald hebben, moeten deze maand tussen de SRD 550 en SRD 600 neertellen voor hun elektriciteitsrekening. Terwijl burgers gebukt gaan onder de verhoogde stroomtarieven, krijgt de bond bij de Energie Bedrijven Suriname naast een 10 procent loonsverhoging vanaf september tot en met december een toeslag. Op 15 september krijgen de werknemers SRD 4.000 aan bonus. Vanaf oktober tot de rest van het jaar krijgen ze elke 15e van de maand SRD 3.000. Keerpunt is het er wel mee eens, dat onze energietarieven achterhaald zijn, maar vraagt zich wel af waarom wij zo een enorm tarief moeten betalen voor energie, wanneer 70 procent van alle stroom die nodig is, door de Afobakadam wordt opgewekt.

Edmund Neus, ingenieur elektrotechniek, had al eerder in een interview aangegeven, dat de nieuwe stroomtarieven, niet goed zijn samengesteld. Hoewel de overheid heeft meegedeeld, dat de tarieven kunstmatig laag gehouden zullen worden door middel van objectsubsidie, is Neus van mening, dat de regering momenteel dingen door elkaar gooit. Volgens Neus moest de regering eerst breedvoerig uitleggen, hoe het tarief is samengesteld. Daarnaast zegt hij, dat er nog uitgelegd moet worden, wat de verhoudingen zijn. ‘’Er is niets mis met de tariefaanpassing, maar natuurlijk moet die eerst goed onderbouwd worden”, zegt Neus. Ondertussen heeft de overheid bekendgemaakt, dat de huidige tariefberekening vanuit een staffelmodel gaat. In dit model gelden voor verschillende verbruikscategorieën, verschillende kWh-prijzen (kilowatt per/uur). Volgens de verklaring van de regering, zal de objectsubsidie indirect in het tarief, verwerkt worden. ‘’De aanpassing zal wel terecht zijn, maar die moet dan nog gespecifieerd worden.” Neus zegt, dat de uitspraak vanwege de regering, dat er veel energie vermorst wordt, niet terecht is. “Hoe vermorsen we energie, als er geen andere keus is. De apparaten die de doorsnee burger gebruikt, zijn van een bepaalde kwaliteit, waardoor er niet bezuinigd kan worden. Vaak zijn deze apparaten ook essentieel. Indien er nog zuinige apparaten waren, mocht er wel geconcludeerd worden, dat er energie vermorst wordt”, aldus Neus. Ook de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), stelde in een schrijven aan De Nationale Assemblee, dat de gevolgen van de nieuwe energietarieven desastreus zijn. KKF had vorige maand nog aan het parlement gevraagd, de energietarieven aan te houden. De gevolgen van de verhoging lijken volgens de KKF, ondoordacht. Ook stelde de KKF, op geen enkel moment geconsulteerd te zijn over de nieuwe tarieven. Keerpunt is van mening, dat de stroomtarieven inderdaad aangepast moesten worden, maar wij denken, dat dit gefaseerd diende te geschieden, zodat burgers niet ineens drie keer meer betalen. Waar moeten wij dat geld vandaan halen, gezien alles duurder is geworden. Ook het bedrijfsleven heeft in het afgelopen jaar niet zoveel meer kunnen verdienen om dit verschil te kunnen compenseren. Daarnaast was het voor eenieder een zwaar jaar, waar er meer werkloosheid is ontstaan en bedrijven vaker dicht moesten, vanwege de lockdowns in het land. We willen graag weten, hoe de regering ons kan tegemoet komen, aangezien iedereen op een bepaalde manier schade heeft geleden. De regering komt elke keer met een of andere verhoging, hetzij water, stroom, brandstof en straks komt er ook nog een verhoging van de omzetbelasting. We zien alleen verhogingen, maar nergens een compensatie of een verzachtende maatregel die de ondernemers hulp biedt, zodat zij ook de werknemers een beter bestaan kunnen bieden.