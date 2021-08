NDP’ERS HEBBEN SZF UITGEHOLD

De regering maakte onlangs bekend, dat onderzoek uitgevoerd door een forensisch onderzoeksteam, aan het licht heeft gebracht, dat er grootschalige fraude is gepleegd bij het Staatsziekenfonds (SZF). Gelden blijken verkeerd besteed te zijn of zelfs toegeëigend. Het gaat hier om bedragen in de orde van respectievelijk 1.1 miljoen USD en 1 miljoen SRD. De toenmalige directeur van het SZF, Ricky Kromodihardjo en medisch directeur Humphrey Hasrat, die beiden deel uitmaakten van de directie van het SZF, zijn vorig jaar augustus op non-actief gesteld. Dit werd gedaan in het kader van een grootschalig onderzoek naar fraude en mismanagement bij het SZF. Afgelopen week wist de redactie van De West de hand te leggen op documenten, waaruit blijkt dat lieden uit de vorige regering op schandalige wijze misbruik hebben gemaakt van het SZF. In de documenten zijn declaraties opgenomen die waren ingediend door Ronald Hooghart, die tijdens de vorige regering ook deel was van het bestuur van het SZF. Hij vertoefde van 18 januari t/m 29 januari 2020 met zijn zonen M. Hooghart en D. Hooghart in Columbia voor een medische controle. Daar werden toen een aantal medische kosten gemaakt die de familie Hooghart aanvankelijk voorschoot. In een schrijven d.d. 10 februari 2020 gericht aan de toenmalige directeur van SZF, Ricky Kromodihardjo en hoofd Financieel Beheer, B. Pleisner, schreef het hoofd van ARMULOV, drs. Ettenburg, dat door Hooghart was aangegeven, dat het SZF akkoord ging met de restitutie van de gemaakte kosten voor een MRI, 2x orthopedisch consult en medicamenten. Naar verluidt, waren deze behandelingen toen ook allemaal mogelijk in Suriname en het was dus niet nodig naar Columbia af te reizen. In de documenten wordt aangegeven, dat Hooghart samen met zijn zonen, reiskosten, verblijfkosten, transport, check up’s, follow-up onderzoekingen en consulten heeft laten bekostigen door het SZF. Met betrekking tot de verschillende medische behandelingen die gezien worden als basisonderzoeken, konden deze naar wij vernemen, hier verricht worden.

Ook hebben wij de documentatie in handen van een schrijven d.d. 15 januari 2019, waarin drs. Ettenburg medewerking vroeg, om voor de voedingsgelden op te draaien van het drietal Hooghart, dat extern zou verblijven voor de periode van 16 januari t/m 28 januari 2019. Het ging hierbij om een bedrag van USD 20 per persoon per dag. Onderaan deze brief staat met een handgeschreven notitie, dat Hooghart met het SZF zal afrekenen na terugreis. Op 15 oktober 2018 richtte Kromodihardjo een schrijven aan het hoofd van de afdeling Financieel Beheer, dat de heer R. Hooghart gedurende de periode 14 juli t/m 08 september 2018 opgenomen was in het ziekenhuis in Columbia voor medische behandeling. ‘’Vanwege opgelopen complicaties, werd zijn opname in het ziekenhuis steeds verlengd en was hulp/begeleiding van een familielid vereist, hetgeen meer kosten met zich heeft meegebracht. Ter dekking van deze gemaakte kosten, wordt alsnog een bedrag van USD 2.000 toegekend ten laste van de post Beheerskosten. Gelieve uitvoering hieraan te geven”, aldus Kromodihardo in het schrijven. Naar wij vernemen, hebben deze reizen naar Columbia het SZF duizenden US-dollars gekost, waarbij de medische behandelingen en alle extra uitgaven die zijn gemaakt door Hooghart en zijn zonen, achteraf werden gedeclareerd en vervolgens uitbetaald.