Amnestiewet DNA ingetrokken en reeds afgekondigd

De Amnestiewet van 5 april 2012, is binnen één dag na goedkeuring door De Nationale Assemblee ingetrokken. De wet treedt morgen, zondag 29 augustus in werking, een dag na de afkondiging. De wet is vandaag in het Staatsblad gepubliceerd. President Chandrikapersad Santokhi, deelde vrijdag in het parlement mee, dat de gewijzigde Amnestiewet in strijd is met de grondwet en internationale verdragen die geratificeerd zijn. De president benadrukte, dat de Amnestiewet van 2012 getypeerd kan worden als ‘’inmenging in een lopende strafzaak, hetgeen volgens de Grondwet van de Republiek Suriname verboden is”. Er heeft volgens de president inmenging plaatsgevonden met deze wet in het 8 Decemberstrafproces. Het Constitutioneel Hof heeft de wet niet verbindend verklaard. De initiatiefwet ingediend door de assembleeleden Asis Gajadien (VHP) en Ivanildo Plein (NPS), is binnen een dag goedgekeurd.