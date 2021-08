BETALEN ZELF LABONDERZOEKEN

Het Staatsziekenfonds (SZF) heeft onlangs bekendgemaakt, dat klanten zelf zouden moeten betalen voor labonderzoeken, waarna de klant met een duidelijk gespecificeerd betaalbewijs en het laboratoriumformulier naar het SZF mag gaan voor restitutie van het bedrag. Als klanten verzekerd zijn, dan gaan we ervan uit dat de verzekering de meeste kosten dekt. Afhankelijk van het pakket is het begrijpelijk dat niet alle kosten en medische behandelingen gedekt kunnen worden vanuit de verzekering. Maar wat nu gebeurt, is teleurstellend. Het SZF en de andere verzekeringsmaatschappijen hebben namelijk nog geen afspraken gemaakt over de bedragen die de klant gerestitueerd kan krijgen. Dat zorgt voor veel frustraties bij de burgers en die frustratie is helemaal te begrijpen. Vanuit het SZF is hierover geen duidelijke mededeling gedaan, ook is er geen lijst met de diverse behandelingen en hoeveel je terugkrijgt. Cruciale informatie ontbreekt. Burgers verwachten dat zij het grootste deel van de behandeling terugkrijgen, zij zijn immers verzekerd. Maar niets is minder waar. Zo betaalde een verzekerde SRD 3000, maar kreeg slechts een schamele SRD 300 terug. De burger had hier echt niet op gerekend en was zwaar teleurgesteld. SRD 300 is niets, dus je hebt in feite zelf betaald voor je onderzoek. Veel mensen zijn niet in staat de hoge bedragen voor labonderzoeken te betalen. Zij lenen dus geld bij iemand, terwijl het volledige bedrag niet terugbetaald wordt. De frustratie onder de burgers is dus te begrijpen. Hoe betaal je je schulden? De zorgverzekeraars, verenigd in Survam, bestaande uit Assuria, Parsasco en Self Reliance zijn samen met het Staatsziekenfonds nog in onderhandeling met de laboratoria Mylab, Health Control en Medilab. Er is nog geen overeenstemming bereikt over de tarieven voor laboratoriumverrichtingen. Er kan nog geen akkoord worden bereikt over de tarieven, omdat partijen nog niet op één lijn zitten. Dit leidt tot verregaande consequenties voor de burger. Burgers zouden in beginsel de kosten voor labonderzoeken voorschieten, maar het lijkt er nu op dat burgers zelf opdraaien voor de kosten als gekeken wordt naar de bedragen die gersetitueerd worden.