Verhoogde EBS-tarieven zware dobber

De nieuwe tarieven van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) zijn van de maand ingegaan. Echter tot groot ongenoegen van veel burgers. Huishoudens die tussen SRD200 en SRD400 betaalden, werden geconfronteerd met bedragen die nu liggen tussen SRD 700 en SRD1100. Volgens velen zijn de verhogingen niet realistisch. Ook de tarieven van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) zijn aangepast, echter zijn deze niet zo hoog. “Ik kwam al voor de verhogingen niet meer rond met mijn salaris. Ik moest het doen met een extraatje dat ik verdiende met het haar vlechten voor mensen. Waar haal ik de gelden om de verhogingen te betalen vandaan”, zei Saskia B. in gesprek met de krant.

Zij zegt zich wel bewust te zijn van dat de tarieven verhoogd zouden worden, dus had zij SRD 150 apart gezet. Echter is het nieuwe bedrag tweemaal zo hoog als wat zij gewend was. “Ik heb het niet betaald, want ik heb andere vaste lasten, en ik moet nog eten. Als ik het niet kan betalen, laten ze hun meter komen halen. Mi no man broko isri anga anu. Ik heb het niet en ga ook niet kunnen stelen”, zei Saskia. Volgens haar moet zij ook nog schoolspullen kopen voor haar kinderen.

De voorzitter van de Consumentenkring, Albert Alleyne, verklaarde tegenover een nieuwsmedium, fel tegen de abrupte verhoging van de EBS-tarieven te zijn. Volgens hem had de regering de verhogingen gefaseerd moeten doorvoeren. De voorzitter vraagt zich af op basis waarvan de nieuwe tarieven zijn berekend. “Er is duidelijk sprake van nattevingerwerk, want de EBS is niet in staat haar jaarrekeningen te presenteren”, gaf de voorzitter aan. Volgens Alleyne heeft de regering gevraagd om geduld, gezien er een verlichting zal komen, echter heeft hij daar geen geloof in, gezien de regering zulks al eerder had beloofd.