Ramadhin: ‘Regering dwingt niemand, maar motiveert wel tot vaccineren’

Ongevaccineerden verantwoordelijk voor toename infecties

Ofschoon de COVID-19-vaccinatiecampagne al meer dan een half jaar oud is, is een deel van de bevolking nog steeds huiverig zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, stelt dat de overheid vanaf het begin van de pandemie, alles eraan heeft gedaan en nog steeds doet, de samenleving te beschermen tegen COVID-19. Om zichzelf te beschermen en voorzorgsmaatregelen te nemen, heeft de regering vanaf het begin de MoHaNa-maatregelen gepropageerd. Dat er langzamerhand zelf duurzame oplossingen zijn gearriveerd, zoals het vaccineren. “We kunnen mensen alleen motiveren, we dwingen niemand.

Als dat deel van de samenleving zich niet wenst te vaccineren, zal het verantwoordelijk gesteld moeten worden voor de problemen en gevolgen door de toename van infecties”, aldus de bewindsman. Ramadhin vertelt ook, dat we al drie golven van deze pandemie hebben meegemaakt en we wederom aan het begin van een toename van COVID-19 besmettingen staan, doordat er dagelijks meer verspreidingen van de besmettingen geconstateerd zijn. Volgens Ramadhin, moeten we bij deze nieuwe golf heel alert zijn, omdat de COVID-19 situatie extra gevaarlijk blijft, omdat de Deltavariant ook in ons land aanwezig is, en het bekend is dat de Deltavariant vele malen besmettelijker is dan de andere varianten.

Ramadhin vertelt, dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft de totale samenleving te beschermen, maar de samenleving zal ook gewoon meer verantwoordelijkheid moeten nemen, omdat elke individuele verantwoordelijkheid aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid bijdraagt.

Ramadhin verduidelijkte dat er vanwege de overheid benadrukt wordt, dat covid nog steeds aanwezig is en nog altijd voor de nodige ellende kan zorgen. “De mens moet gaan leren, zich aan te passen aan de situatie. Wij gaan de samenleving niet onder druk zetten zich te vaccineren, maar de samenleving moet ook een steentje bijdragen, tot het verlichten van de situatie”, aldus Ramadhin.