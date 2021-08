‘Overheid blijkt nu de stroman te zijn’

President Chandrikapersad Santokhi heeft na zijn bezoek aan Guyana bekendgemaakt, dat aan Guyanese vissers een visvergunning verstrekt zal worden. De minister van Landbouw, veeteelt en Visserij, Parmanand Sewdien, zei dat met dit besluit, stromannen zullen worden uitgeschakeld. De voorzitter van de Suriname National Fisherfolk Organisation (SUNFO), Satesh Kodai, zegt tegenover de krant, dat het verstrekken van visvergunningen aan Guyanezen, geen goed idee is. ‘’Lettende op hoe deze groep te werk gaat in de sector, zie ik dat de overheid nu de stroman blijkt te zijn’’, zegt Kodai.

De minister stelde ook dat met dit besluit, er ordening in de vissector komt. Kodai: ‘’Wij zien nog geen ordening hiermee. De regering zou de stromannen verwijderen, maar we zien nu dat zij de stroman speelt. Niet racistisch bedoeld, maar we weten allemaal hoe deze groep te werk gaat in de sector. Waarom kiest men dan voor buitenlanders, als er Surinamers zijn die ook worden uitgebuit?

Dus Surinamers hebben geen voorkeur meer.‘’ De minister heeft gesteld, dat het bestand van visvergunningen niet zal worden verhoogd. ‘’Nu al kloppen de cijfers niet. Er zijn wel visvangsten, maar de exportcijfers kloppen van geen kant‘’, zegt Kodai.

Naast Kodai hebben ook anderen uit de vissector, die uit vrees voor rancune niet bij naam genoemd willen, hun bezorgdheid geuit. Zij vinden dat Guyanese vissers niet de beschikking moeten krijgen over visvergunningen in Suriname. Ook vinden ze, dat de regering piraterij in de visserijsector beloont. ‘’Voor nu is het uitkijken hoe het zal uitpakken, maar dit is alles behalve goed te noemen. Met het besluit is de regering te ver gegaan.”

door Orsilia Dinge