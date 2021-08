Staking Telesur voor twee weken opgeschort

De staking bij het Telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur) is voor twee weken opgeschort. De leiding van het bedrijf deelde gisteren mee, dat de bedrijfsactiviteiten zijn genormaliseerd. Per vandaag gelden de reguliere openingstijden van 07.00 uur v.m. tot 18.00 uur met uitzondering van de branches Tamanredjo en Havenlaan, die tot 15.00 uur open zijn. De directie heeft een kort geding aanhangig gemaakt tegen de bond bij Telesur. Maar tot een behandeling van het kort geding is het nog niet gekomen. Partijen zullen om de tafel gaan, om via dialoog te komen tot een oplossing. De bond, onder leiding van Harvey Panka, had besloten het werk vorige week woensdag, per direct neer te leggen. Er is ook een onderhoud geweest met vicepresident Ronnie Brunswijk, maar het resultaat was voor de bond niet bevredigend.

Het bedrijf verkeert in financieel zwaar weer, mede omdat het de wisselkoers van 12,50 SRD voor de dollar niet mag verhogen. Schulden worden betaald in valuta, alle componenten van de dienstverlening worden betaald in valuta en het bedrijf als parastataal moet een koers van 12,50 hanteren terwijl de marktkoers voor de dollar schommelt tussen de 21 en 22. Conform de wet, beheert de directie het bedrijf en moet het ervoor zorgen, dat de dienstverlening kostendekkend is. Telesur heeft vorig jaar een verlies van meer dan USD 43 miljoen geleden, terwijl het bijna een kwart miljard SRD nog moet ontvangen van klanten.

Volgens de bond zijn de banen van het personeel niet langer gegarandeerd en dienen er onmiddellijk maatregelen getroffen te worden, om het tij voor Telesur te doen keren. De bond heeft er ook grote moeite mee, dat hij nog steeds geen vertegenwoordiger heeft in de raad van commissarissen. De plek die was gereserveerd voor de bond, is door vicepresident Ronnie Bunswijk ingevuld met een lid van zijn partij, Abop. Nu moeten de wettelijke bepalingen en regels aangepast worden, zodat de vakbond zijn plek in de rvc alsnog kan innemen.