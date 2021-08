OBS-bushouders blijven in actie

De ondervoorzitter van de Organisatie van Bus- en Boot-houders in Suriname (OBS), Iwan Woon, zegt tegenover de krant, dat de bushouders die de reguliere trajecten van het Nationaal Vervoerbedrijf (NVB) onderhouden, gisteren hun gelden over de maand juni hebben ontvangen. De bushouders zijn over de maand juli nog niet uitbetaald en hebben om deze reden, het werk nog niet hervat. ‘’De bushouders geven aan, dat ze het geld van juli ook meteen willen ontvangen, want het uitbetaalde geld zal niet voldoende zijn om rond te komen‘’, aldus Woon. De bushouders zullen volgens hem, pas bereid zijn de diensten te hervatten als de gelden volledig zijn overgemaakt. ‘’Dit is ook aan NVB-directeur Fariyal Renfurm, doorgegeven’’, zegt Woon. ‘’We lopen steeds maanden achter en als de gelden eindelijk uitbetaald zijn, zijn ze reeds achterhaald.

Ik heb wel met directeur Renfrum hierover gesproken, maar die weet ons nooit precies te zeggen wanneer we over onze gelden zullen beschikken. Ze heeft wel gevraagd, wanneer we de diensten weer zullen oppakken. Echter moet ze begrijpen, dat het pas mogelijk is bij volledige betaling van uitstaande gelden”, zegt Woon. Volgens Woon wil het NVB wel een optimale dienstverlening, maar blijft in gebreke wanneer het op uitbetaling komt. ‘’Ze bekijken zaken steeds eenzijdig. De directeur praat helemaal niet over de covid-gelden die een deel van de bushouders nog moet ontvangen voor het vervoeren van verplegend personeel. Voor deze groep is er tot nu toe niets overgemaakt. Hoe kan je dan praten over diensten oppakken?” Niet alleen de gelden moeten nog overgemaakt worden, ook is nog niet bekendgemaakt wat het nieuwe bustarief zal worden.