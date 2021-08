Overdrachtskosten familieoverdracht met 8,2% verlagen

De wijziging van de Zegelwet werd gisteren in het parlement in behandeling genomen. VHP-parlementariër Mahinder Jogi, voorzitter van de commissie van rapporteurs, deelde mee dat bij de wijziging van de Zegelwet is voorgesteld, dat de overdrachtskosten van 11-13% voor familieoverdracht tot en met de tweede graad, te verlagen met 8,2% en die te brengen naar 4,8%. “De overdrachtskosten bij de notaris bedragen ongeveer 11-13% van de totale kosten. In de Zegelwet is aangegeven, dat 7% zegelrecht betaald moet worden wanneer het gaat om overdrachten”, stelde Jogi. De totale overdrachtskosten voor familieoverdrachten tot en met de tweede graad bedragen momenteel 11-13% van de getaxeerde waarde: de zegelkosten bedragen 7%, het honorarium aan de notaris bedraagt 3%, de afdracht aan MI GLIS bedraagt 0,6% en de andere kosten 2,4%.

Met de wijziging van de wet wordt het voorstel gedaan om het zegelrecht te brengen naar 0,5%, het honorarium van de notaris naar 1,5%, de afdracht aan MI GLIS naar 0,4% en de andere kosten te houden op 2,4%. “Het totaal te betalen overdrachtskosten voor familieoverdracht tot en met de tweede graad wordt dan 4,8%. Dat is een kwijtschelding van 8,2% voor de burgers die doen aan familieoverdrachten tot en met de tweede graad. Het is een grote tegemoetkoming”, zei Jogi. De normale overdrachten gaan van 13% naar 10%. Jogi merkte op dat tijdens de hearings met de verschillende actoren, er inderdaad wat knelpunten zijn als het gaat om overdrachten. “Mede vanwege de financiële situatie hebben heel veel overdrachten niet kunnen plaatsvinden, omdat simpelweg de mensen het geld niet hebben om de kosten van overdracht te betalen In de dagelijkse praktijk waar ouders een stuk perceel willen overdragen aan kinderen en kleinkinderen, zien we hoe moeizaam dat gaat. Daarom is de initiatiefwet gekomen om verlichting te brengen in de situatie. Er ontstaan mogelijkheden voor kinderen die nadat ze een stukje grond overgedragen hebben gehad, een eigen huis kunnen bouwen. Dat betekent toename van woningbezit en ook werkgelegenheid. Het is broodwinning voor zij die in de bouwsector zitten en de mensen die in de bouwmaterialenhandel zitten, help je. De wijziging maakt het mogelijk voor velen in de samenleving om hiervan te profiteren en er iets van over te houden”, betoogde Jogi.

Volgens hem hebben notarissen aangegeven, dat er een daling is in het aantal transacties dat plaatsvindt via de kantoren van notarissen. De wijziging van de wet kan, aldus Jogi, dus ook bijdragen dat het werk van die mensen aangenamer wordt. Een ander verschijnsel dat aangepakt wordt met de wijziging, is dat burgers de zegelrechten en overdrachtskosten omzeilen door te kiezen voor een constructie van een koop- en verkoopovereenkomst en algehele volmacht. “Door de verlaging van de zegelrechten voor zowel de familieoverdrachten als de andere overdrachten, is er weinig animo om de overdrachtskosten en zegelrechten te omzeilen en te gaan naar de constructie van een koop- en verkoopovereenkomst en algehele volmacht, waarbij de regering nauwelijks wat verdient”, aldus Jogi.

door Priscilla Kia