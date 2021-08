Jogi wil conversie voor alle gronden in grondhuur tot maximum 25 ha

Bij de behandeling van de Wijziging van het Decreet Uitgifte Domeingrond, heeft Mahinder Jogi (VHP) gisteren ten aanzien van de conversie van gronden, een concreet voorstel gedaan in het parlement. Jogi stelde voor dat alle gronden uitgegeven in grondhuur, in aanmerking komen voor conversie tot een maximum van 25 hectare. Het verschuldigd bedrag bij de conversie is hierbij gesteld op SRD 20.000 per hectare. Jogi legde uit dat de grondhuurvergoeding ergens in de orde ligt van SRD 50 per jaar. De titel van grondhuur is maximaal 40 jaar. “Dan betaalt de houder 40 x SRD 50 is SRD 2000 voor 40 jaren. Ik zeg: betaal SRD 20.000 en zet het om in eigendom. Die 20.000 betekent 400 jaren wanneer de houder zo lang zou leven. Alleen in 400 jaren zou zo een titelhouder het bedrag aanzuiveren. In het herstelplan heeft de regering aangegeven, dat conversie prioriteit is. De regering ziet het als instrument om gelden te innen en in ruil daarvoor krijgt de burger zekerheid. Alleen als we 200 hectare in de komende jaren kunnen omzetten, levert dat de staat meer dan SRD 4 miljard op. Dat is gelijk aan USD 200 miljoen. Met dit bedrag kunnen we de medische voorzieningen betalen, schoolkinderen schoeisel geven, voor goedkope levensmiddelen zorgen, de gaten in de wegen repareren en meer auto’s voor de politie aanschaffen”, betoogde Jogi. Echter, het voorstel van Jogi stuitte op veel weerstand en leverde veel kritiek op van met name de oppositie. Jennifer Vreedzaam (NDP) haalde aan, dat het voorstel tegen de grondwet is. Zij gaf aan, dat dorpen in het binnenland geen titel op de grond hebben, maar rondom de dorpen en daarbinnen, wel titel hebben voor grondhuur. “Wilt u me zeggen dat voordat jullie het grondenrechtenvraagstuk oplossen, de mensen dan in eigendom de gronden kunnen hebben?”, vroeg Vreedzaam. Stephen Tsang (NDP) zei dat het voorstel hem de wenkbrauwen doet fronzen. 25 hectare als maximum van conversie, ziet hij als het bevoordelen van grootgrondbezitters en ernstige benadeling van de staat.

Hij noemde als voorbeeld iemand die 150 hectare grondhuur heeft. “Hij kan dat verdelen in 6 x 25 hectare onder vrouw en kinderen. Met de aanpassing van de Zegelwet is de overdracht heel goedkoop geworden. Vervolgens kan hij die 6 x 25 hectare weer omzetten in eigendom voor SRD 20.000 per hectare, dat is een koopje. Die persoon heeft in feite heel slim 150 hectaregrondhuur overgezet naar eigendom. Is dat de reden dat beide wetten samen moeten worden behandeld?”, stelde Tsang. Volgens hem is het zeer corruptiegevoelig om te gaan naar 25 hectare overal in het land. “Ik zie dit persoonlijk als accommoderen van ordinaire grondroof voor mensen die nu grote lappen grond in bezit hebben”, aldus Tsang. Melvin Bouva (NDP) zei dat het voorstel hem niet verbaast, maar dat de belangen groot zijn. “Als de belangen groot zijn, zetten we ze naast elkaar. Wat voor mij belangrijk is, is het belang van de doorsnee Surinamer die een bouwkavel nodig heeft. Wanneer we hier praten over 25 hectare conversie. Wie in Suriname heeft 25 hectare om dat om te kunnen zetten? Misschien de spreker, niet de kleine man. Ik zal niet zeggen ‘over my dead body’, maar 25 hectare omzetten van grondhuur naar eigendom ‘over my hot sexy body’, gaat dat niet gebeuren”, stelde Bouva. Ebu Jones (NDP) zei dat met 25 hectare hem het gevoel bekruiptQ dat het niet meer gaat om het belang van de samenleving in zijn totaliteit, maar een kleine selecte groep die in de afgelopen periode in bezit is gekomen van een aantal hectaren grond. “Wanneer dat voorstel wordt gedaan, dan gaan we straks dit land in eigendom zullen uitgeven aan een selecte groep van mensen en ik denk niet dat dat de bedoeling is. De bedoeling van conversie is altijd geweest hoe de kleine man die een woning wil opzetten in de gelegenheid te stellen om dat te doen”, benadrukte Jones. Na de reacties haalde Jogi aan, dat hij het recht heeft om een voorstel te doen en bleef vasthouden aan zijn voorstel. “Mensen die generaties lang op een stuk grond hebben geploeterd en een zwamp hebben gemaakt tot iets van betekenis, waarom mogen die mensen hun grondhuur niet omzetten in eigendom? Ik heb gezegd tot en met 25 hectare, omdat al die kleine mensen geholpen moeten worden”, aldus Jogi.