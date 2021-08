Suriname gaat agrarische samenwerking aan met Guyana

Tijdens het presidentiële bezoek van Suriname aan Guyana, zijn tal zaken besproken. Een daarvan is de kwestie van de visvergunningen. Het Guyanese medium Newsroom Guyana, maakte donderdag bekend, dat Suriname vanaf januari 2022, rechtstreeks vergunningen af zal geven aan Guyanese vissers. Volgens het bericht, zou de minister van Landbouw van Guyana, hebben samengewerkt met de autoriteiten in Suriname om ervoor te zorgen dat ongeveer 150 Guyanese vissers een vergunning krijgen. President Chandrikapersad Santokhi deelde mee, dat de Surinaamse minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, samen met zijn ambtsgenoot een samenwerking is aangegaan op agrarisch gebied. Er zal volgens het staatshoofd, handel worden gedreven in agrarische producten tussen de twee landen. Een van die producten betreft zaaizaad dat Suriname zal betrekken van Guyana, ten behoeve van de rijstsector.

‘’Voor vertrek is er groep bij mij op het kabinet geweest, met het probleem dat ze hun rijst niet meer kunnen exporteren naar de Europese markt, omdat die rijst de kwaliteitsnormen niet haalt.

In het kader daarvan is op ministerieel niveau besproken, dat duizenden tonnen zaaizaad ter verkoop aangeboden zullen worden aan Suriname‘’, aldus de president. ‘’Hiermee wordt Suriname weer in de gelegenheid gesteld om rijst met kwaliteitsnormen te exporteren.’’

Visvergunningen

Het staatshoofd benadrukte, dat wat betreft de visvergunningen, men in plaats van voorbarige conclusies te trekken, had moeten wachten op een verklaring van de regering zelf. ‘’Vanaf dag één zijn we bezig met dit vraagstuk. En bij analyse van dit probleem is gebleken, dat Surinamers en Surinaamse bedrijven visvergunningen krijgen van regeringen en ministers hebben gekregen om verder te verhandelen in Guyana tegen hoge bedragen aan vissers. Echter verdiende de staat niets hieraan.‘’ Santokhi zei, dat besloten is om rechtsreeks zaken met Guyanese vissers te doen, dit om te voorkomen dat ze uitgebuit worden. ‘’Beide ministers zullen dit in de komende maanden uitwerken met inachtneming van alle wetgeving van Suriname, quotabepalingen van Suriname en de Surinaamse vergunningsvoorwaarden. Dit is een win-winbesluit voor beide landen”, aldus Santokhi. LVV-minister Parmanand Sewdien, ging tijdens de persconferentie ook in op de kwestie over de visvergunningen aan Guyanese vissers. Sewdien benadrukte, dat er sinds geruime tijd ordening moest komen in de vissector. Sewdien stelde, dat er grenzen zijn vastgesteld in de categorieën binnen de vissector hoeveel vergunningen er per categorie uitgegeven kunnen worden. ‘’Met het genomen besluit zullen we, zoals de president heeft aangehaald, de stromannen uitschakelen. Maar de vraag is: hoe herkennen we ze nu? De Guyanese regering heeft een schatting gemaakt, dat het eigenlijk om 150 visvergunningen gaat. Het is niet zo, dat er extra vergunningen bijkomen. Alleen voor de vissers die nu op een vergunning van een stromanvissen, zullen er oplossingen gezocht worden.”

door Orsilia Dinge