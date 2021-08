Gajadien: ‘Geen verzekering als auto op andere naam staat’

Asiskoemar Gajadien (VHP) gaf eergisteren tijdens de behandeling van de Rijwet in het parlement aan, dat hij niet denkt dat het koppelen van de kentekenplaten aan de eigenaren, zal werken in Suriname. Hij stelde voor, het strafbaar te stellen als iemand een auto gaat verzekeren die niet op diens naam staat. “Dat is een misdrijf en misleiding en dat zou afgewezen moeten worden, waardoor we met dat systeem dat we nu hebben, vooralsnog voort kunnen gaan. Er zou een enorme boete daarop moeten gelden, daardoor zorgen we ervoor dat de juiste eigenaar altijd de auto verzekerd en dat de auto niet op iemand anders naam wordt verzekerd”, deelde Gajadien mee. Hij gaf aan dat in de landen waar de kentekenplaat gekoppeld is aan de eigenaar, de systemen goed geautomatiseerd zijn. Die landen zijn volgens Gajadien vrij ver in ICT en kunnen zaken goed bijhouden. “Hier is er een kentekenbestand, maar als er iets gebeurt, moet de politie naar Geyersvlijt bellen om te verifiëren wie de eigenaar is en als je niet oppast, klopt het ook niet. Het systeem is niet goed geautomatiseerd. Een ander probleem is dat de auto soms verzekerd is op een andere naam dan de naam waarop de auto staat ingeschreven bij bureau Geyervlijt”, zei Gajadien.

Volgens hem zal het koppelen van de kentekenplaat aan de eigenaar, het probleem van het wegwerken van verkeerscriminaliteit niet helpen. “Dit gaat ervoor zorgen dat we een wijziging gaan brengen in de wet die we niet gaan kunnen implementeren. Het zal tot meer wanorde leiden. Ik vraag dat we werken met het huidige systeem en het probleem opvangen middels strengere regels of de boetes verhogen”, aldus Gajadien.

door Priscilla Kia