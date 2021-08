Begin 2022 rechtstreeks visvergunningen aan Guyanezen

‘Visbronnen reeds in gevaar, vergunningenbestand zou afgeslankt worden’

Het Guyanese medium Newsroom Guyana, maakte gisteren bekend, dat Suriname vanaf januari 2022, rechtstreeks vergunningen af zal geven aan Guyanese vissers. Dit besluit zou volgens het medium, genomen zijn tijdens het vierdaagse bezoek van de Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi aan Guyana. Volgens de Guyanese president Mohamed Irfaan Ali, zal het verstrekken van vergunningen voorkomen, dat er klachten zijn van Guyanese vissers die hun handel uitoefenen in wateren die behoren tot Suriname. Volgens het bericht, zou de minister van Landbouw van Guyana, hebben samengewerkt met de autoriteiten in Suriname om ervoor te zorgen dat ongeveer 150 Guyanese vissers een vergunning krijgen. Willem Mohamed-hoesein, voorzitter van Het Vissercollectief, zegt desgevraagd, dat dit niet door de beugel kan. ‘’Ik vraag mij af welke voordelen Suriname hieruit zal halen en wat de reden is geweest dat deze vergunningen verstrekt zullen worden’’, zegt Mohamed-hoesein.

Het uitgeven van visvergunningen is volgens hem, niet in lijn met de afspraken die begin dit jaar met de regering gemaakt zijn en die inhouden, dat het vergunningenbestand afgeslankt zou worden. De regering heeft het bericht van Newsroom Guyana nog niet bevestigd.

‘’Mocht dit bericht inderdaad waar zijn, dan betekent dit dat de regering haar afspraken niet is nagekomen’’, zegt Mohamed-hoesein. ‘’De visbronnen van Suriname verkeren reeds in gevaar, want momenteel wordt aan overbevissing gedaan. Om die redenen waren er afspraken met regering gemaakt. De afspraak was, dat er aan een afslankmethode van de visgunningen zou worden gewerkt, zodat overbevissing wordt tegen gegaan. En als we nu te horen krijgen, dat er 150 vergunningen aan Guyanese vissers gegeven zullen worden, moet president Santokhi duidelijkheid geven.‘’

Het Vissercollectief zal volgens Mohamed-hoesein, nog geen heisa maken over de vergunningen, omdat ze eerst van de president wil horen hoe dit is geschied. ‘’Er is een hele procedure die doorlopen moet worden om in aanmerking te komen voor een vergunning.‘’ Zo zegt Mohamed-hoesein, dat het belangrijk is te weten wie de mensen zijn en wat de achtergronden van de mensen zijn. ‘’Wat we wel zullen doen, is voorkomen dat buitenlanders van Surinaamse bronnen genieten. Gelukkig hebben we morgen een bijeenkomst met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. We zullen met de deur in huis vallen, want er is spoedig duidelijkheid nodig.”