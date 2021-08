Suriname en Guyana bespreken bilaterale samenwerking

Het staatshoofd van Guyana, Mohamed Irfaan Ali, heeft aangegeven, dat onder andere de samenwerking op het gebied van olie en gas besproken zal worden met de Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi, die een delegatie op hoog niveau naar Guyana zal leiden voor een vierdaags bezoek van 17 – 20 augustus. President Santokhi evenals First Lady Mellisa Santokhi-Seenacherry en een delegatie bestaande uit de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin; minister van Natuurlijke Hulpbronnen, David Abiamofo; minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Parmanand Sewdien; minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed en de minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Albert Jubithana. Ook vertegenwoordigers van Staatsolie en leden van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), zullen vandaag in Guyana aankomen.

Maandag vertelde president Ali aan Guyanese media, dat de twee landen hun bilaterale banden versterken. “De twee landen hebben allebei een kleine bevolking, vergelijkbare uitdagingen en vergelijkbare kansen”, zei Ali tegen de pers. “We moeten zien hoe we onze denkwijze kunnen samenvoegen en ervoor kunnen zorgen dat ons beleid die geïntegreerde benadering weerspiegelt om de mensen in de twee landen te verbeteren. Sommige discussiegebieden zijn infrastructuur, transport, capaciteit en capaciteit van human resources, handel, veiligheid, landbouw en het wegnemen van barrières voor onze mensen, waaronder olie en gas, zijn belangrijke aandachtsgebieden.”

In augustus 2020 hebben de presidenten Ali en Santokhi toegezegd samen te werken in de olie- en gassector. Specifieke aandacht voor het voorbereiden van burgers om ten volle te profiteren van de olie- en gasactiviteiten in de respectieve landen, was een van de onderwerpen van discussie. Net als Guyana heeft Suriname een reeks olie-ontdekkingen gedaan in zijn wateren.

Recentelijk in juli troffen TotalEnergies en Apache Corporation, olie aan in de Sapakara South-1 put op Blok 58 voor de kust van Suriname. Deze aankondiging volgde op eerdere ontdekkingen in Maka Central, Sapakara West, Kwaskwasi en Keskesi.

In het geval van Guyana heeft ExxonMobil 22 ontdekkingen gedaan voor in totaal meer dan 9 miljard vaten olie-equivalent, met als laatste ontdekking Whiptail 1 en 2. ExxonMobil heeft zijn investeringen met name gericht op het productieve Stabroek-blok, dat volgens analisten, het potentieel heeft om Guyana naar ‘s werelds grootste producent per hoofd van de bevolking te brengen. ExxonMobil voorziet tegen 2027 ten minste zes projecten online en ziet potentieel voor maximaal 10 projecten om zijn huidige herstelbare bronnenbasis te ontwikkelen.

Het officiële bezoek van president Santokhi volgt op het bezoek van president Ali aan de Republiek Suriname in november 2020, waarbij de twee presidenten het Guyana-Suriname Strategic Dialogue and Cooperation Platform (SDCP) lanceerden. In het kader van deze commissie zullen de twee voorzitters de tot dusver geboekte vooruitgang evalueren op het gebied van de coördinatie van het buitenlands beleid en de politieke dialoog, milieu, gezondheid, immigratie, douane, veiligheid en verbetering van de particuliere sector. De twee presidenten zullen ook prioritaire kwesties op de agenda van de Caribische Gemeenschap (CARICOM) bespreken, evenals de economische en sociale gevolgen van de covid-pandemie voor hun landen.

(Bron: Oilnow)