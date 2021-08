Actievoerders zeggen vertrouwen in Pakittow op

De groep actievoerders die gisteren het protest voor het gebouw van De Nationale Assemblee ondersteunde, heeft het vertrouwen in de activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet, opgezegd. De groep zou aan het eind van de actie hebben aangegeven, vandaag weer op het plein te verschijnen, maar dan onder leiding van de activist Sibrano Pique. Volgens de actievoerders gaat Pakittow te mild om met zaken en wordt hij geleid door de regering. De president vertoeft in het buitenland, vandaar dat de actievoerders hadden verwacht dat vicepresident Ronnie Brunswijk met hen zou komen praten, doch de voorzitter van het parlement, Marinus Bee, sprak de groep toe.

Bee beloofde de problemen die door de groep naar voren zijn gebracht, te bespreken met de regering, doch de groep is van mening dat president Chandrikapersad Santokhi, onmiddellijk moet aftreden. De groep stelde, dat de president zich niet aan zijn beloften heeft gehouden. De actievoerders eisten ook, dat de verhoging van de benzineprijzen teruggedraaid wordt.

Volgens Pakittow is het niet realistisch te verwachten dat er gelijk een oplossing kan komen. Hij zei, dat de regering een week de ruimte heeft om met antwoorden te komen. “De voorzitter heeft beloofd ons binnen een week antwoord te geven op onze vragen. Hij gaat nu naar binnen om er werk van te maken. Voor nu zullen wij de actie afbreken”, riep Pakittow de menigte toe. Eerder kwam Pakittow met een soundtruck om de actie luister bij te zetten, maar de politie stond dit niet toe, omdat de soundtruck de openbare zou verstoren. Aan Pakittow is een boete opgelegd, omdat er geen vergunning was aangevraagd voor de actie.