Deelname aan expo kost ons land USD 900.000

Suriname op de wereldkaart in Dubai:

Suriname zal van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022, deelnemen aan de Dubai Expo 2020. Dubai heeft speciaal voor deze expo, Expo City ontworpen en gebouwd met als doel om de hele wereld samen te brengen. Expo City is verdeeld in drie districten: een Mobility, Sustainability en Opportunity district. Suriname staat als het groenste land ter wereld als eerste paviljoen in het Sustainability district. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, deelde gisteren op een persconferentie mee, dat deelname aan deze expo, ons land USD 900.000 zal kosten.

Ramdin erkende dat deelname veel kost, maar dat ons land genoeg te bieden heeft aan de wereld. “We zijn één van de drie landen met een carbon negatieve omstandigheid. We hebben 93 procent bosbedekking, dus we zijn een voorbeeld voor de wereld. Dubai heeft dat ook begrepen en gezien, dus we krijgen een prime position. We zijn daarom nummer 1 in het paviljoen duurzaamheid. Daarenboven schenkt Dubai Suriname 80 procent van de kosten die gemoeid zijn met hele operatie voor zes maanden”, deelde Ramdin mee. Het totale project voor deelname over een periode van zes maanden kost USD 2.4 miljoen. 1,5 miljoen daarvan wordt betaald door Dubai.

Het resterende bedrag – ongeveer USD 900.000 – moet Suriname zelf opbrengen. De regering heeft reeds het bedrag goedgekeurd als een soort van voorfinanciering. Volgens Ramdin gaat de organisatie proberen om door middel van sponsorships, een deel van het bedrag terug te krijgen. Ook zullen verschillende internationale organisaties benaderd worden, omdat deelname aan de expo valt onder exportpromotie.

Er wordt ook een bijdrage verwacht van het bedrijfsleven. “Het bedrag zal uiteindelijk veel lager liggen. Dat betekent dat een groot deel van het geld niet gebruikt zal worden voor deelname”, aldus Ramdin.

De Dubai Expo duurt zes maanden (182 dagen). Er nemen 193 landen aan deel. 44.000 bedrijven zijn geregistreerd en 5.5 miljoen mensen komen om zaken te doen. Over een periode van zes maanden, zullen in totaal 25 miljoen mensen de expo bezoeken. De expo is speciaal voor de private sector om te netwerken en zaken te doen. De overheid, private sector en ngo’s doen allemaal mee. Met een speciale focus op ecotoerisme, zal Suriname zijn natuur, cultuur en het bedrijfsleven promoten. Een hoogtepunt voor Suriname is de Suriname National Day op 27 november. Het ministerie van BIBIS zal zich erop richten dat internationale investeerders en expertise aangetrokken wordt om duurzame ontwikkeling te ondersteunen.

“We moeten stappen ondernemen om terwijl wij de crisis overwinnen, ook investeringen plegen en kijken naar de mogelijkheden in de wereld. Dit is op dit moment op korte termijn de beste mogelijkheid. Als we niet op de expo zijn, betekent het dat we onszelf niet serieus nemen. Als we ontwikkeling willen, moeten we het serieus nemen. We willen hiermee bereiken goed netwerken, zaken doen, Suriname op positieve wijze uitdragen, rijkdommen uitdragen. Onze multiculturaliteit is uniek in de wereld”, aldus Ramdin.

door Priscilla Kia