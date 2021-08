Ramadhin belooft deze week uitbetaling lumpsum

Het personeel van het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ) is al enige tijd in actie. De actie is het gevolg van het uitblijven van een toegezegde lumpsum. Het personeel is al ongeveer twee weken in een sitdown actie, waarbij het om 11 uur de afdeling verlaat en zich terugtrekt in de zaal. Echter werd het personeel gisteren door zijn bond meedegedeeld, dat de acties voorlopig zullen worden opgeschort, gezien de minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin beloofd heeft, deze week de lumpsum nog te zullen storten.

Echter is een deel van het personeel het niet eens met de opschorting, omdat het van mening is dat het eerst het geld op zijn rekening wil zien. Dit omdat het personeel vaker aan het lijntje is gehouden. Het personeel zegt, dat de lumpsum samen met het salaris gestort moest worden, maar is dat ook niet gebeurd. “Men heeft duidelijk lak aan ons. We zijn reeds twee weken in actie en komt men nu pas zeggen, dat het deze week zullen worden gestort. Men neemt geen loopje meer met ons, laten we het geld eerst op de rekening zien”, aldus een gebelgd personeelslid tegenover de krant.

Eerder zei de bewindsman dat de brand in het gebouw van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) één van de redenen was waarom er een tekort zou zijn ontstaan aan financiële middelen. Ook lag volgens Ramadhin, meer de focus op het vaccinatieprogramma, dat verder uitgerold moest worden. Echter zijn er intussen weer volgens de minister financiële middelen vrijgemaakt om aan de betalingen te voldoen.