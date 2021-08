Brazilië heeft al 570 bevestigde gevallen van de deltavariant

Toeristen op Martinique moeten eiland verlaten

Brazilië heeft al 570 gevallen van mensen die besmet zijn geraakt met de deltavariant van het COVID-19-virus. Het aantal ligt 98 procent hoger, bijna het dubbele, vergeleken met het percentage dat vorige week werd vrijgegeven. Rio de Janeiro blijft de staat met de meeste gevallen van de deltavariant. Tot dusver zijn de staten met reeds gedetecteerde gevallen: Alagoas (1), Espírito Santo (7), Ceará (4), Distrito Federal (75), Goiás (10), Maranhão (7), waarvan er zes werden geïdentificeerd op een schip dat in de staat was.

Er zijn ook gevallen gedetecteerd in Minas Gerais (4), Pará (3), Paraná (54), Pernambuco (5), Rio de Janeiro (206), Rio Grande do Sul (64), Santa Catarina (34) en São Paulo (96). Het onderzoek wordt uitgevoerd met ondersteuning van meldingen afkomstig van staatssecretariaten.

Het federaal agentschap benadrukt wederom, dat vaccinatie essentieel is om het pandemische karakter van COVID-19 te verminderen.

Het ministerie van volksgezondheid in Brazilië, adviseert het gebruik van een neus-mondmasker om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Toeristen op Martinique moeten eiland verlaten

Het bestuur op het Franse eiland Martinique, verzoekt toeristen om te vertrekken, nu het eiland te maken krijgt met een stevige opleving van de coronapandemie. De autoriteiten beslisten daarom de tweede fase van de lockdown af te kondigen, hetgeen onder meer inhoudt dat ook de stranden gesloten worden, net als andere plaatsen voor ontspanning.

Bewoners moeten hun verplaatsingen ook beperken tot in een straal van maximaal 1 kilometer nabij hun woning. Afgelopen weekend deed de Franse minister van volksgezondheid, Olivier Véran, een beroep op artsen en verpleegkundigen om naar de overzeese gebieden van Guadeloupe en Martinique af te reizen, aangezien een golf van covid-infecties de ziekenhuizen op de twee Caribische eilanden overspoelt.

Martinique heeft momenteel één van Frankrijks hoogste covid-cijfers, met bijna 1.200 gevallen per 100.000 mensen en ziekenhuizen met een uitgebreide capaciteit van 227 procent. Het eiland heeft ook een lage vaccinatiegraad tegen het coronavirus in vergelijking met het vasteland van Frankrijk; slechts 22 procent van de bevolking van Martinique heeft een eerste dosis van het vaccin gekregen.

Ondertussen begrijpen velen in de Surinaamse samenleving niet, waarom de regering heeft besloten het vliegverkeer van en naar Brazilië weer op te starten, gezien in Brazilië de deltavariant nu de meeste slachtoffers maakt. De deltavariant is acht keer besmettelijker en ook zeer gevaarlijk voor kinderen.