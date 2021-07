Maaltie Sardjoe neemt leiding over bij BGVS

Maaltie Sardjoe, hoofdbestuurslid VHP, heeft sinds kort de leiding over het Bureau Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS). De vorige directeur, Ryan de Gama, is op 26 juli ontheven uit zijn functie. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, deelde in een schrijven aan De Gama mee, dat het besluit hem te vervangen op 21 juli is genomen door de Raad van Ministers. De Gama moest per direct alle bezittingen die behoren tot het BGVS, onder andere sleutels, laptops, mobiele telefoons en transportmiddelen, aan Sardjoe overdragen. De De Gama is ontheven vanwege gewijzigde beleidsinzichten en een reorganisatie binnen de gezondheidszorg.

Momenteel wordt er een verband gelegd tussen het aanstellen van Sardjoe als nieuwe BGVS-directeur en het gerechtelijk onderzoek dat vorig jaar tegen haar is ingesteld voor haar vermeende betrokkenheid bij malversaties bij de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD).

In een artikel in Starnieuws werd eerder gesteld, dat niet de juiste procedure is gevolgd bij het aanstellen van Sardjoe als directeur. Sardjoe kan, aldus het medium, niet als directeur worden benoemd, terwijl De Gama niet officieel is ontslagen. Naderhand is besloten, dat Sardjoe tot onderdirecteur zal worden benoemd. Zij zal daarna belast worden met de waarneming als directeur. Dat zal naar verluidt, later op de dag in orde gemaakt worden.