Zwangere verzekerden moeten ligdagtarieven zelf betalen

Zwangere vrouwen worden die bij het Staatsziekenfonds (SZF) verzekerd zijn en in het ziekenhuis bevallen, moeten het ligdagtarief van SRD 200 zelf betalen, waarna zij het bedrag kunnen declareren bij het SZF. Bij navraag blijkt dat de meeste instellingen dit doen om het hoofd boven water te houden, omdat de storting van de tarieven lang op zich laat wachten. “Er wordt maandelijks afgetrokken zodat wanneer je je verzekeringspas toont, er meteen ingespeeld kan worden. Toch verwacht men dat je geld op zak moet hebben”, vertelt een mevrouw die anoniem wil blijven, tegenover de krant. De ziekenhuisinstellingen hebben al enige tijd te kampen met late stortingen vanuit het SZF. Dit heeft tot gevolg dat het personeel laat wordt uitbetaald. Volgens de instellingen zijn de bedragen ook reeds achterhaald en moeten deze worden aangepast. Om de zorg te kunnen continueren, hebben de instellingen besloten de bedragen te innen bij de cliënten.

“We leven in een harde tijd. Stel dat ik een paar dagen opgenomen moet worden. Dan jaagt men mij in de kosten, terwijl ik medisch verzekerd ben”, zei de mevrouw. Volgens haar is het dan niet meer nodig over een verzekering te beschikken als toch vooraf betaald moet worden. “Dan weet je dat het geld niet wordt afgetrokken, maar dat je je geld aan een kant moet zetten voor zulke gevallen”, aldus de mevrouw.