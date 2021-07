OM: ‘Hausil heeft opzettelijk, willens en wetens geparticipeerd in transactie overheidspanden’

De strafzaak in het Tweede Kanton tegen Faranaaz Alibaks-Hausil, ex-directeur Legal, Compliance & International Affairs van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), werd vandaag voortgezet. De zaak stond voor repliek en de hoofdofficier van justitie, Cynthia Klein, stelde dat het Openbaar Ministerie (OM) van oordeel is, dat er geen over twijfel bestaat dat Hausil tegen de Bankwet heeft gehandeld. “Artikel 18 van de Bankwet is geschonden en op grove wijze genegeerd”, aldus Klein. Volgens Klein, heeft Hausil ‘’opzettelijk, willens en wetens geparticipeerd in de transacties van de 1e en 2e tranche overheidspanden’’. Klein stelde, dat de vervolging zich niet terug kan vinden in de zienswijze van de verdediging en is vandaag ingegaan op de verweren uit het pleidooi van de raadsmannen van Hausil.

Klein maakte de verdediging duidelijk, dat Hausil niet op basis van willekeur als verdachte in beeld is gebracht, maar op basis van de geleverde feiten en omstandigheden gebleken uit het opsporingsonderzoek en ingestelde gerechtelijke vooronderzoek tegen de verdachten Robert van Trikt (ex-governor van de Centrale Bank) en Ashween Angnoe (ex-partner van het accountantsbureau Orion). “Haar inverzekeringstelling heeft de toetsing van de rechter-commissaris alsook de toetsing van het Hof van Justitie doorstaan. Die feiten en omstandigheden zijn vervolgens aangemerkt als ernstige bezwaren.

De rechter-commissaris heeft ook op grond daarvan, de verlenging van bewaring gehonoreerd naar aanleiding van de feiten uit het strafdossier”, aldus Klein.

Het OM heeft naar aanleiding van deze feiten en omstandigheden kunnen aantonen, dat Hausil actief heeft geparticipeerd. “Ze wist dat een deel van de panden van de 2e trance aan Robert Putter toebehoorde, zulks had zij ook aangegeven in een e-mail aan de ex-governor. Desondanks heeft zij de toenmalige governor niet weerhouden tot de handelingen de betrekking hebben op de koop van de panden uit de 2e tranche”, benadrukte Klein. Opmerkelijk is ook geweest, dat de toenmalige directeur Bankbedrijf en Bancaire Zaken, Maikel Soekhnandan, op een bepaald moment Hausil had voorgehouden, dat de ‘overheidspanden’ nimmer waren overgedragen, maar dat er wel was betaald. Toch is zij doorgegaan met transacties die in het nadeel van de moederbank waren.

Het OM heeft in zijn requisitoir op 11 mei, vier jaar tegen Hausil geëist en een boete van SRD 100.000 subsidiair. Hausil verklaarde op meerdere strafzittingen, dat zij niet van alles op de hoogte was, waaronder de transacties betreffende de koop van de ‘overheidspanden’, doch Klein merkte eerder op tijdens haar requisitor, dat Hausil misbruik heeft gemaakt van haar positie als juridisch directeur en dat zij zich samen met de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad en ex-governor Van Trikt, schuldig heeft gemaakt aan verschillende strafbare feiten in strijd met de Bankwet en daardoor bewust monetaire financiering heeft bevorderd.

-door Gladys Findlay-